На початку свого президентства в 2014 році Порошенко сказав дуже правильні і важливі слова – ми можем повернути Донбас дуже просто, створивши в Україні такі умови життя, коли Донбас сам забажає повернутись в Україну.

Але як і все інше у Порошенко, по суті його абсолютно правильні слова так лишились гарним гаслом, бо не були підтверджені справами.

Вже новий президент Зеленський так само сказав, що інформаційний напрямок для нього є визначальним при вирішенні конфлікту на сході Держави.

"Ми будемо робити дуже потужну інформаційну війну з приводу того, щоб завершити вогонь на Донбасі", – сказав В.Зеленський на брифінгу після перемоги у другому турі виборів.

Ото ж, обидва президенти визначальне значення в перемозі над ворогом приділяли саме інформаційним заходим, які мають змінити свідомість українців, що мешкають на окупованих та підконтрольних Українській владі територіях Донецької та Луганської областей із ворожої на дружню.

Щодо Порошенко, там питання вже закрите.

Як буде із Зеленським поки питання остається відкритим, але в його руках зосереджено головне – керівництво ЗСУ і головами військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей і тут дуже важливо підключити грамотних фахівців та започаткувати реалістичні та дієві програми, які зможуть насправді інформаційно впливати на свідомість людей задля ствердження в серцях прихильників проукраїнського курсу його незворотної вірності та переконання в правильності тих, у кого поки що є сумніви, щодо цього.

Це можна зробити маючи державну програму, яку впроваджуватиме та координувати якийсь державний орган (структура), наприклад РНБО, чи хоча б міністерство оборони чи з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Безпосередніми виконавцями мають бути перш за все – сили та засоби ООС та ВЦА, які можуть залучати інші державні, громадські, політичні, релігійні чи будь які інші організації, рухи, діячів, звісно за їх згодою.

Тут головне робити реальні справи і тоді люди дуже скоро відчують, що держава то не просто плакати, розвішені по всіх дорогах регіону – "Донбас то Україна", а це й реальні справи, це захист, це впевненість, повага і головне це гордість за те що ти українець.

Новини Фатальная ошибка Зеленского

Ото ж, якщо у президента Зеленського виникне справжнє бажання змінювати країну на краще, завжди знайдуться люди, які це зможуть впровадити у життя, головне аби була політична воля.

Воля не до особистого збагачення, як у його попередників, а до того, щоб в найближчі п’ять років українці, ну якщо б не сміялись від щасті то хоча б не ридали від тих реформ…

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