Кандидатом від "слуг" на довиборах у Раду став адвокат, який підозрювався в розкраданні держмайна

Кандидатом на довиборах до Верховної Ради України по 208-му округу в Чернігівській області став правозахисник Анатолій Гунько.

Таке рішення на з'їзді 30 серпня затвердила партія "Слуга народу", передає Telegram-канал політсили. При цьому, як повідомив PavlovskyNews, у 2018 році Гунько звинувачувався в розкраданні держмайна.

У "СН" розповіли, що Гунько – громадський діяч, меценат і "захисник інтересів людей". Він очолює ГО "Правозахист плюс" і є головою наглядової ради Благодійного фонду "Гільдія Добра".

Анатолій Гунько. Telegram / PavlovskyNews

"Два роки тому Гунька підозрювали в організації злочинного угруповання, яке привласнило земельну ділянку площею в 100 гектарів і знищило стратегічне обладнання. Все це знаходилося в постійному користуванні державного підприємства "Радіопередавальний центр", – передає PavlovskyNews.

У 2018-му суд обрав запобіжний захід для Гунька у вигляді утримання під вартою, але він вніс заставу в розмірі 1 млн 762 тис. грн і вийшов на свободу.

Автори Telegram-каналу зазначили, що на з'їзді правозахисник заявив, що всі кримінальні справи проти нього давно закриті.

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Кандидат у Раду по 208-му округу. Telegram-канал партії "Слуга народу"

На парламентських виборах 2019 року Гунько балотувався по округу №209 (центр – місто Ніжин Чернігівської області) від партії "Батьківщина". У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії "Наш край".

Гунько в залі суду. Telegram / PavlovskyNews

Скриншот повідомлення PavlovskyNews

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