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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція" Всі статті автора

Син отримав першу наукову публікацію: нові звершення - попереду!

1.1т

Щойно з Японії подзвонив молодший син Гліб - на небі від щастя! Отримав свою першу наукову публікацію, до того ж у шанованому в світі виданні Chemistry: A European Journal.

Гліб зараз вивчає хімію на третьому курсі в університеті Токіо. Минулого року замість відпусток два місяці безвилазно просидів у лабораторії: проводив дослідження разом з вченими із Канади, Великої Британії і Китаю; вдалося виявити нові перспективні реакції й хімічні сполуки, відтепер після їхньої спільної публікації - це вже надбання для світової хімії.

Гліб Гриценко

Гліб Гриценко

politeka.net

Вітаю, Глєбка, ти молодець! Нові звершення - попереду!

Лінк на статтю. На випадок, якщо хтось із моїх френдів, як і Гліб - теж поведений на хімії, сполуках і молекулах.

Син отримав першу наукову публікацію: нові звершення - попереду!

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Автор
Анатолій Гриценко Анатолій Гриценко
Місце
Україна
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Успіхів вашому сину, пане Анатолій!
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