Прямо зараз у Київській, Чернігівській, а можливо - і в інших областях, поширюється брудна газета з фейками і брехнею на мою адресу.

Весь цей бруд понад рік поширював штаб Порошенка, витратив на те десятки мільйонів! Тепер до брудної кампанії долучився ще один фігурант, на якого я дав офіційні покази років на 12-15 тюрми - Наливайченко. Наклад понад 200 тисяч, оплата з виборчого фонду Наливайченка. З Чернігівщини повідомили: за роздачу 60 тис газет дають 75 тис грн кешем. За кілька днів до голосування, от же ж мерзотники! І все одно #ЧеснихБільше

P.S. Штаб Наливайченка заявив про їхню непричетність до друку і поширення цих брудних газет. Що ж, сподіваюся, тоді Нацполіція дасть відповідь, хто це робить?

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