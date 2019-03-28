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Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко
Голова партії "Громадянська позиція"Всі статті автора

Чому мій "низький рейтинг" зриває у них різьбу?

1.5т

Прямо зараз у Київській, Чернігівській, а можливо - і в інших областях, поширюється брудна газета з фейками і брехнею на мою адресу.

Весь цей бруд понад рік поширював штаб Порошенка, витратив на те десятки мільйонів! Тепер до брудної кампанії долучився ще один фігурант, на якого я дав офіційні покази років на 12-15 тюрми - Наливайченко. Наклад понад 200 тисяч, оплата з виборчого фонду Наливайченка. З Чернігівщини повідомили: за роздачу 60 тис газет дають 75 тис грн кешем. За кілька днів до голосування, от же ж мерзотники! І все одно #ЧеснихБільше

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P.S. Штаб Наливайченка заявив про їхню непричетність до друку і поширення цих брудних газет. Що ж, сподіваюся, тоді Нацполіція дасть відповідь, хто це робить?

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Автор
Анатолій ГриценкоАнатолій Гриценко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Анатолія Гриценка
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нет ничего такого, что может очернить эту сволочь! Любой фейк будет близок к правде! Онотоле это такая дрянь, что ним любую газету можно вымазать!
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Павленко Богдан
Павленко Богдан
А почему в статье нет ни снимков газеты, ни названия хотя бы..?
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