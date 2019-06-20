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"Запит на нові обличчя": політик пояснив феномен Вакарчука

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Все більше українців хочуть бачити нові обличчя у владі. Після президента Володимира Зеленського цим вирішив скористатися лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український громадський і політичний діяч Андрій Юсов, коментуючи соціологічне дослідження групи "Рейтинг" щодо дострокових парламентських виборів.

"Результат Вакарчука і "Голосу" цілком очікуваний, є запит на нові обличчя. Аналог Зеленського для центральної і західної України, для демократичного, проєвропейського, молодого виборця, запропонувала команда "Голосу", – вважає Юсов.

При цьому політик вважає, що команда Вакарчука діє із запізненням: "Якби Святослав Вакарчук брав участь у президентській кампанії, ми б можливо спостерігали зовсім інший політичний ландшафт. У всякому разі, не було б ризику формування однопартійної більшості в майбутньому парламенті".

"Запит на нові обличчя": політик пояснив феномен Вакарчука

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними соціологів, до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня проходять п'ять партій. Так, найбільше шансів пройти в парламент у президентської партії "Слуга народу" – 47,5% голосів. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" – 10,4%, "Європейська солідарність" Петра Порошенка – 7,9%, ВО "Батьківщина" – 7,5%, "Голос" – 6,4%.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Андрій ЮсовСвятослав ВакарчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Вибори в Раду: соцопитування та рейтинги
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