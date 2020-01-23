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Предложенный закон про медиа. Все как в учебнике – внутривидовая борьба самая жестокая.

Журналисты, что пришли к власти, предложили формат контроля за журналистами, как в России.

Будет аналог Роскомнадзора. Как раз, чтобы в стране подавить любые проявления свободы слова.

Сгорела любая власть, что воевала с прессой. Во все века и во всех странах.

Кого-то вешали на столбах, кого-то в мусорку кидали. Кого-то из страны изгнали.

К слову, при Януковиче даже закон о клевете принять не смогли.

Ужасно больно за страну. Ужасно больше за то, что эти идиоты верят в возможность заблокировать telegram.

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