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Предложенный закон про медиа. Все как в учебнике – внутривидовая борьба самая жестокая.
Журналисты, что пришли к власти, предложили формат контроля за журналистами, как в России.
Будет аналог Роскомнадзора. Как раз, чтобы в стране подавить любые проявления свободы слова.
Сгорела любая власть, что воевала с прессой. Во все века и во всех странах.
Кого-то вешали на столбах, кого-то в мусорку кидали. Кого-то из страны изгнали.
К слову, при Януковиче даже закон о клевете принять не смогли.
Ужасно больно за страну. Ужасно больше за то, что эти идиоты верят в возможность заблокировать telegram.
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