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23 січня • оновлено в 13:54
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Дмитро Раїм
Дмитро Раїм
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Аналог Роскомнадзора в Украине: сгорела любая власть, что воевала с прессой

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Предложенный закон про медиа. Все как в учебнике – внутривидовая борьба самая жестокая.

Журналисты, что пришли к власти, предложили формат контроля за журналистами, как в России.

Будет аналог Роскомнадзора. Как раз, чтобы в стране подавить любые проявления свободы слова.

Сгорела любая власть, что воевала с прессой. Во все века и во всех странах.

Новини
Зеленский в Давосе пообещал инвесторам Няню, а что делать нам без Няни?

Кого-то вешали на столбах, кого-то в мусорку кидали. Кого-то из страны изгнали.

К слову, при Януковиче даже закон о клевете принять не смогли.

Ужасно больно за страну. Ужасно больше за то, что эти идиоты верят в возможность заблокировать telegram.

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Автор
Дмитро Раїм Дмитро Раїм
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Раимова
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Чміль Валерій
Чміль Валерій
У нас в настоящее время (за все время новейшей независимости) самый недостойный, самый гнусный, самый мерзкий пан президент Зеленский
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bregovich mark
bregovich mark
Вот тебе и ответка!Рвал жопу за ЗЕ!Кушай не обляпайся,когда набьют морду за статью-не жалуйся.Приятного аппетита.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо там быдлo, вонючие зебиратели? Это ваш выбор? Скот отyпевший - это ваша зЕкоманда? Это просто манда!
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Рибак Арсен
Рибак Арсен
Кацaп Кацaпыч, Та нунах.. Виборці зедебіла далі свого холодильника не заглядують. Вони і твоє до них звернення ніколи не прочитають, так що не старайся. Я до них не належу, так що згоден з тобою...
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