Аналіз Зеленського і актор зі "Сватів": росТБ показало ексклюзивні кадри

На російському телебаченні показали відео з лабораторії, де здавав аналізи кандидат у президенти України Володимир Зеленський. На ньому також фігурує актор зі "Сватів" Владислав Кірякулов, який і робив забір крові у шоумена, оскільки працює в медзакладі.
Ексклюзивні кадри показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Володимир Зеленський
Скріншот відео
У ролику Зеленський стверджує, що не пішов здавати аналізи на НСК "Олімпійський", оскільки там нібито немає ніякої лабораторії. Кірякулов погоджується з ним і каже, що такої реклами їхній установі ще ніхто не робив. Крім того, він розповідає кандидату в президенти, що його батьки є шанувальниками Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому у штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня ця зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак в команді Зеленського заявили, що їхній кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
Вранці 5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві.
Порошенко в цей самий день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський" (Київ), зокрема на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів президента Порошенка. За його словами, швидкий тест не виявив психоактивних речовин. Аналіз на вміст алкоголю буде готовий пізніше.
До вечора 5 квітня Зеленський також оприлюднив результати своїх аналізів. У крові новоспеченого політика не виявлено наркотичних речовин.
На документах Зеленського датою забору біоматеріалу було зазначено 2 квітня. Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці у Facebook. Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій вже з'явилося 5 квітня.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!