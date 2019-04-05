Аналіз Зеленського і актор зі "Сватів": росТБ показало ексклюзивні кадри

На російському телебаченні показали відео з лабораторії, де здавав аналізи кандидат у президенти України Володимир Зеленський. На ньому також фігурує актор зі "Сватів" Владислав Кірякулов, який і робив забір крові у шоумена, оскільки працює в медзакладі.

Ексклюзивні кадри показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

У ролику Зеленський стверджує, що не пішов здавати аналізи на НСК "Олімпійський", оскільки там нібито немає ніякої лабораторії. Кірякулов погоджується з ним і каже, що такої реклами їхній установі ще ніхто не робив. Крім того, він розповідає кандидату в президенти, що його батьки є шанувальниками Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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