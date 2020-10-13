АМУ звернулася до влади через тиск на мера Кривого Рогу Вілкула

В Асоціації міст України звернулися до влади та заявили пронеприпустимість тиску на органи місцевого самоврядування. Зокрема, йдеться про тиск на мера Кривого Рогу Юрія Вілкула.

Відповідна заява з'явилася на сайті установи. Там зазначили, що місцеве самоврядування забезпечує життєдіяльність громад, а тиск правоохоронних органів несе пряму загрозу безпеці та життю українців, оскільки практично паралізує роботу муніципалітетів з надання відповідних послуг.

"Яскравим прикладом тиску на місцеве самоврядування є дії, що чиняться відносно міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула. Фактично, за два тижні до дня проведення місцевих виборів проти нього поновлено кримінальну справу п’ятирічної давнини з метою вручити підозру та обрати запобіжний захід. У таких кроках дуже прозоро вбачається намір примусити чинного мера відмовитися від участі у виборах", – сказано у повідомленні.

В АМУ переконані, що такими діями ставиться під загрозу надання громадянам якісних соціальних та адміністративних послуг, а також створюється небезпека для проведення відкритих прозорих місцевих виборів та реалізації права громадян обирати та бути обраними.

"Асоціація міст України наполегливо закликає владу припинити тиск на місцеве самоврядування, щоб не допустити спаплюження іміджу України як демократичної вільної європейської держави", – підсумували в установі.