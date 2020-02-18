Головна Новини
19 лютого • оновлено в 00:13
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Волі Зеленського мало!" Росія оббрехала і поставила ультиматум Україні на Радбезі ООН

18.6т
Читати матеріал російською

Росія на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Україну в небажанні відновити мир на Донбасі, висунувши низку зухвалих вимог.

Представник РФ Василь Небензя почав свій виступ із того, що звинуватив Україну в русофобії, розкритикував Захід і заявив, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".

Росіянин додав, що волі президента України Володимира Зеленського недостатньо для врегулювання конфлікту і потрібні конкретні кроки, щоб Кремль погодився на нову зустріч у "нормандському форматі".

Новини
"Не хочуть миру!" У РБНО зробили важливу заяву про атаку РФ на Луганщині

При цьому в спробі військових РФ прорватися через лінію розмежування на Луганщині Небензя також звинуватив українську сторону.

"Як ми бачимо, тривають сутички, немає прогресу з розведення сил і засобів, включення "формули Штайнмайера" в законодавство України, немає бажання домовлятися про розведення, як і готовності до діалогу з "Л/ДНР", – обурився він.

Представник країни-агресора також зажадав від України припинення вогню, амністії, особливого статусу Донбасу і проведення виборів. "Лише потім буде відновлення контролю [кордонів] по всій зоні конфлікту", – заявив Небензя.

Василь Небензя

Василь Небензя

Як писав OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Тег
Радбез ООН
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
219
52
Смішно
21
Цікаво
36
Сумно
225
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
в попытке военных РФ прорваться через линию разграничения на Луганщине Небензя также обвинил украинскую сторону. Так как тело уб иен ного солдата ВСУ Максима Хитайлова оказалось на позициях сепаров ! ДРГ ВСУ приползли к позициям сеп аров, но частично вз ор ва лись, и не все вернулись! «Сегодня, 18 февраля, офицеры представительства (сепаров) в СЦКК ... эвакуировали с места гиб ели тело по гиб шего воен нослужа щего ВС Украины Максима Хитайлова" А место гиб ели - ПОЗИЦИИ сепаров!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Uxmal Leo
Uxmal Leo
Собсно, Россия требует то, что подписал мародер Порошенко
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Виня Ксения
Виня Ксения
Пусть рассея свои хотелки засунет себе в ж*пу и поглубже.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
Разумовская Лина
Разумовская Лина
Виня Ксения, давно тебе уже засунули,да так.что каждый день своё пер ди ло штопаешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4

Новини політики

Топпублікації

Топблоги