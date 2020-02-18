"Волі Зеленського мало!" Росія оббрехала і поставила ультиматум Україні на Радбезі ООН

Росія на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Україну в небажанні відновити мир на Донбасі, висунувши низку зухвалих вимог.

Представник РФ Василь Небензя почав свій виступ із того, що звинуватив Україну в русофобії, розкритикував Захід і заявив, що стороною конфлікту є не Росія, а "республіки Донбасу".

Росіянин додав, що волі президента України Володимира Зеленського недостатньо для врегулювання конфлікту і потрібні конкретні кроки, щоб Кремль погодився на нову зустріч у "нормандському форматі".

При цьому в спробі військових РФ прорватися через лінію розмежування на Луганщині Небензя також звинуватив українську сторону.

"Як ми бачимо, тривають сутички, немає прогресу з розведення сил і засобів, включення "формули Штайнмайера" в законодавство України, немає бажання домовлятися про розведення, як і готовності до діалогу з "Л/ДНР", – обурився він.

Представник країни-агресора також зажадав від України припинення вогню, амністії, особливого статусу Донбасу і проведення виборів. "Лише потім буде відновлення контролю [кордонів] по всій зоні конфлікту", – заявив Небензя.

Василь Небензя

Як писав OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації несподівано пішли в атаку на Донбасі, спробувавши прорватися через лінію розмежування. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку не просто провокацією, а спробою зірвати мирний процес на Донбасі, і пообіцяв адекватну відповідь.

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