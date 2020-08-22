АМКУ почав "справу про патоку", щоб тиснути на Порошенка і відновити торгівлю з Росією – Кушнірук

Заява Антимонопольного комітету про справу проти компанії ROSHEN через виробництво патоки - це чергова спроба влади прив‘язати п’ятого Президента Петра Порошенка до бодай якогось корупційного розслідування. Про це пише економічний експерт Борис Кушнірук у Facebook. Він зауважує, що ROSHEN не виробляє патоку, навпаки є її покупцем на ринку.

Експерт також наголошує, що розслідування АМКУ розпочав за заявою підприємства, яке раніше купувало патоку в Росії, але після запровадження санкцій проти країни-агресора змушене купувати українську сировину.

"Чинна влада, не спромігшись знайти хоч якийсь корупційний кримінал в діях Президента Порошенка, вирішила піти іншим шляхом. Зараз слід очікувати численних спроб здійснити тиск на бізнес, власником якого прямо чи опосередковано він є", – переконаний Кушнірук.

Він звертає увагу, що АМКУ у своїй заяві не називає якусь конкретну компанію, яку у чомусь звинувачують, а все це прив'язують до кондитерської корпорації ROSHEN. "Хоча якщо зайти на сайт та подивитися, з яких фабрик та заводів ця корпорація складається, то неважко зрозуміти, що там взагалі немає підприємств, які займаються виробництвом патоки. Її фабрики та заводи самі є покупцями патоки у компаній, які не входять до цієї корпорації. Заява АМКУ зі згадуванням ROSHEN в цьому випадку має на меті інформаційно прив'язати своє розслідування до бізнесів Порошенка", – переконаний експерт.

"Другою складовою цієї історії є те, що АМКУ почав це розслідування за заявами Дружківської кондитерської фабрики, яка традиційно купувала патоку в Росії. Зрозуміло, що після початку збройної агресії про ці поставки довелося забути. Ось вона зараз і має виглядати в якості постраждалої. За таких обставин мотивація АМКУ має надто корупційний та проросійський присмак", - вважає Борис Кушнірук.

Він також звертає увагу на те, що в Україні виробництвом патоки займаються щонайменше два десятка виробничних компаній, і це без урахування імпорту.