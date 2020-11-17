Американський генерал розповів, чому Путін вчепився в Чорне море

Домінування у Чорноморському регіоні – це не лише питання російського президента Володимира Путіна, це сутність Росії.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач сухопутних сил ЗС США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю "Цензор.НЕТ". На його думку, РФ прагне бути "великою державою", а це неможливо без контролю над Чорним та Балтійським морями.

"Для Росії Чорне море – це фактично пусковий майданчик, який вона використовує у власних цілях, наприклад, для підтримки режиму Асада в Сирії чи для проведення інших операцій на Сході Середземномор‘я. Скажімо, створити військово-морську базу у Судані. І все це росіяни можуть робити через свій порт у Криму", – наголосив генерал.

На його думку, Чорноморський регіон став "змагальним кубком, полем для конкуренції між заходом та сходом".

"Якщо ми конкуруватимемо одночасно у дипломатичній, інформаційній, економічній галузях, а не лише суто військовій, то такі змагання за владу можуть запобігти великим конфліктам. Ми покажемо, що для нас важливим є розвиток цього регіону", – уточнив Ходжес.

Якщо ж казати про Чорноморський регіон як про змагальний кубок, тоді, за словами американського військового, Крим – найбільш важливе місце для Росії через військові бази та доступ до моря.

"Для Росії – це можливість демонструвати власну силу. Там є більше спроможностей, ніж вони мають у Калінінграді, який для Росії більше тягар. Бо близько розташований до країн НАТО і Балтійського моря, яке під контролем НАТО", – пояснив Ходжес.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Ходжес скептично висловився про російських миротворців в Нагірному Карабасі. За його словами, він завжди ставився недовірливо до миротворчого контингенту РФ, оскільки вони "скоріше є окупантами, які колись прийшли до Придністров'я, на Кавказ і в Південну Осетію".