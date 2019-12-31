Американський дипломат звернувся до українців з потужною промовою. Відео

Тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор передав повноваження Христині Квін. Також політик записав звернення до громадян України.

Про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства США в Києві. На сторінці відомства з'явилося звернення політика.

"Коли я приїхав до Києва в червні, я знав, що буду тут недовго. Це був чудовий час! Була обрана нова Рада, з'явилися нові можливості просувати реформи. Запрацював Вищий антикорупційний суд... Стався прогрес у поверненні світу на Донбасі, телефонні дзвінки між президентами Зеленським і Путіним, обмін полоненими", – заявив Тейлор у своєму зверненні.

За його словами, Україну підтримують обидві партії США – демократи та республіканці, весь Конгрес, і це дає великі можливості в двосторонніх відносинах країн. Крім того, він висловив упевненість, що надалі Україну очікують "великі часи".

"Нові високопоставлені візитери з США демонструють сильну підтримку Україні. Зокрема, можна відзначити санкції проти "Північного потоку – 2". Я дуже оптимістичний щодо України", – заявив дипломат.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасова повіреного у справах для США у Києві добігає кінця. У цьом відео ВІН розповідає про годину, проведений тут та про міцне # ПартнерствоУкраїнаСША. Ось его зверення до народу України. https://t.co/XxxSAhDT9T - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Раніше OBOZREVATEL опублікував топ-10 найцікавіших і важливих висловлювань Вільяма Тейлора.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал