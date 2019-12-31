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31 грудня • оновлено в 14:14
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Американський дипломат звернувся до українців з потужною промовою. Відео

1.4т
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Тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор передав повноваження Христині Квін. Також політик записав звернення до громадян України.

Про це в Twitter повідомляє пресслужба посольства США в Києві. На сторінці відомства з'явилося звернення політика.

Американський дипломат звернувся до українців з потужною промовою. Відео

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"Відповідальна Росія!" Тейлор зробив важливу заяву щодо Донбасу

"Коли я приїхав до Києва в червні, я знав, що буду тут недовго. Це був чудовий час! Була обрана нова Рада, з'явилися нові можливості просувати реформи. Запрацював Вищий антикорупційний суд... Стався прогрес у поверненні світу на Донбасі, телефонні дзвінки між президентами Зеленським і Путіним, обмін полоненими", – заявив Тейлор у своєму зверненні.

За його словами, Україну підтримують обидві партії США – демократи та республіканці, весь Конгрес, і це дає великі можливості в двосторонніх відносинах країн. Крім того, він висловив упевненість, що надалі Україну очікують "великі часи".

"Нові високопоставлені візитери з США демонструють сильну підтримку Україні. Зокрема, можна відзначити санкції проти "Північного потоку – 2". Я дуже оптимістичний щодо України", – заявив дипломат.

Раніше OBOZREVATEL опублікував топ-10 найцікавіших і важливих висловлювань Вільяма Тейлора.

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Автор
Алекс Шухарт
Особа
Вільям Тейлор
Місце
Україна
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Kom AV
Kom AV
Вообще то смешно, заменили генерала на лоббиста. Что у одного любимое действие кого нибудь разбомбить, у другой, что нибудь продать подороже. Так что наверное Украине надо радоваться, но не во всём... Если при Бадене все говорили о Джавелинах, т.к. он лоббист Lockheed Martin и находясь в силе всячески проталкивал их куда не попадя, то теперь мадам которая лоббист многих концернов. Но мадам специализируется на живых деньгах, а не подачках Конгресс, так что Украине надо будет за "любовь" хорошо раскошелиться, а за ваши деньги - любой каприз...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хозяин погладил свою собаку
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Не отстанут штаты от Украины,все же добьют.
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