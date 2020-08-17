Шокин, Деркач, Кулик... Эти имена все чаще мелькают не только в американских СМИ, но и в отчетах ФБР и Департамента контрразведки США в отношении попытки вмешательства со стороны украинских высокопоставленных чиновников в выборы Президента США.

Казалось бы абсурд. Где Украина, а где выборы президента Америки. Ан нет. Наши местечковые политики решили поиграть в геополитические расклады.

Итак, краткий экскурс в недавнюю историю. После неоднократных встреч наших экс-прокуроров с Руди Джулиани, представителем действующего Главы Белого дома Дональда Трампа, началась массированная и системная кампания по дискредитации оппонента Дональда Трампа, демократа Джо Байдена. Основной упор делался на то, что в период работы Байдена Вице-Президентом США, его сын Хантер входил в Совет директоров газодобывающей компании "Бурисма" и получал там большие гонорары. Кстати, справедливости ради надо отметить, что кроме Хантера Байдена, в Совет директоров до сих пор входит очень авторитетные люди, такие как экс-Президент Польши Александр Квасневский и легенда современного антитеррористического движения, экс-руководитель департамента по борьбе с террором Кофер Блэк.

Несмотря на такое международное присутствие в руководстве этой компании, в Украине, словно по команде, стали открываться криминальные дела в генеральной прокуратуре и НАБУ в отношении самой компании и ее акционеров. Кроме того, в прессе постоянно муссировался этот вопрос под призмой того, что Байден-старший использовал своё положение для политического давления на украинскую власть, и курировал деятельность этой газодобывающей компании. И закрутилось. Экс-генпрокурор Украины Шокин и экс-прокурор генеральной прокуратуры Кулик откровенно помогали Джулиани дискредитировать не только семью их оппонента, но и демократов в целом. Более того, в нарушении всех Законов и правил, они предоставляли какие то документы своим "кураторам", не понимая, что втягивают Украину в международный скандал, и подставляя под серьезный удар Президента Зеленского. Ведь именно на основании полученных незаконным путём документов, в лагере Трампа решили ангажировать Украину и "просить" заняться "Делом Байдена"...

Надо отметить, что в самих Соединённых Штатах продолжается уголовное разбирательство в отношении самого Руда Джулиани, которого обвиняют в лоббировании частных интересов определённых лиц в Украине через таких зашкваренных деятелей, как Игорь Фруман и Лев Парнас - экс уроженцев Украины, которые помогали Трампу в Президентской компании. "Одесские супчики", именно так позвали этих местечковых деятелей, решили поиграть в геополитику и начали решать разные кадровые и финансовые вопросы, прикрываясь дружбой с Джулиани и прямым контактом с самим Дональдом Трампом.

Но вернёмся к нашим доморощенным деятелям. Недавно появились т.н. "пленки Деркача" в которых слышны голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко, где Президент Украины практически отчитывается перед своим визави, а сам Байден, не стесняясь в выражениях, ставит определённые задачи перед Порошенко. И все бы ничего, но Деркач и Кулик выступили с разоблачениями не только Байдена и Порошенко, но и обвинили всею верхушку Демократической партии США в международной коррупции. Ни много ни мало. И вот тут начался "обратный отсчёт". Демократы пошли в наступление. Тем более, что и политическая конъюнктура им играет на руку. Социология последних месяцев демонстрирует, что Байден опережает Трампа на 10- 12 пунктов.

После серьезного "артобстрела" в авторитетных изданиях, жестко выступил сам Джозеф Байден и сказал о недопустимости иностранного вмешательства в американские выборы и о том, что в случае его избрания, он поручит всем спецслужбам разработать алгоритм взаимоотношений с этими странами и отдельными персонажами. Недвусмысленно сказал.

Далее. Его советник по внешней политике Майк Карпентер напомнил про принятый недавно Закон о противодействии внешнего вмешательства, и огласил позицию демократов в отношении тех иностранных граждан, которые системно пытаются повлиять на ход политической жизни США, путём подыгрывания одному из кандидатов. Примерно в это же время, американский суд принял решение, которое те же демократы ждали три года. Верховный суд постановил, что Дональд Трамп обязан отчитаться о своих налогах за 9 лет. Беспрецедентное и очень непростое решение с непредсказуемыми последствиями для хозяина Белого дома.

Кроме этого, высокопоставленные представители Палаты представителей Сената и Конгресса, некоторые из которых представляют комитет разведки, обратились с письмом на имя директора ФБР с просьбой в кратчайший срок провести брифинг и отчитаться о сложившейся ситуацией с возможным вмешательством из Украины в американские выборы. Ну, а вишенкой на торте стало официальное Заявление руководства американского Департамента контрразведки перед Сенатом и Конгрессом о том, какие шаги будут предприняты для того, чтобы предотвратить подобные факты . Более того, имена скандального прокурора Кулика, который предпринимает отчаянные попытки восстановиться в должности после своего увольнения Русланом Рябошапкой, и против которого сегодня расследуются несколько криминальных дел, постоянно упоминается на страницах американских изданий в связи с его откровенным вмешательством в процесс выборов.

Казалось бы, украинская дипломатия давно должна была бы обратит на все эти события внимание, и выступить с официальной позицией. Но этого не происходило. И только после недвусмысленного отчета американской контрразведки, Президент Владимир Зеленский наконец то откликнулся и сделал заявление о том, что Украина не будет вмешиваться в американские выборы и считает своими партнерами представителей обоих политических лагерей. Кроме того, Зеленский обратился к гражданам нашей страны с просьбой не подыгрывать ни одной из сторон политического противостояния накануне выборов Президента США. На мой взгляд, заявление совершенно пустое по сути, и не несущее никаких серьезных сигналов. Удивляет и тот факт, что Зеленский так и не дал соответствующих поручений РНБО и СБУ разобраться с характером и содержанием встреч прокуроров Кулика и Шокина с Джулиани, по следам которых начался процесс тотальной дискредитации Джо Байдена и членов его семьи. А это значит, что Украина вновь может оказаться между молотом и наковальней, и получить такую жесткую ответку, которая может в щепки разнести нашу слабую демократию, словно цунами прибрежные бунгало.

Еще раз. Мне абсолютно все равно, чем закончатся выборы в США и кто заедет на "белом коне" в Овальный кабинет. И Трамп и Байден имеют равные шансы. Оба достаточно пренебрежительно относятся к нашей политической верхушке, и одинаково считают нашу страну своей подотчётной территорией. Более того, Трамп никогда не простит Киеву того, что четыре года назад вся политическая верхушка Украины поддерживала Хиллари Клинтон. Да и процедура импичмента имеет украинские корни.

А потому, нам следует сделать выводы, чтобы не наступить на те же грабли, что и четыре года назад. Теперь уже в отношении Джозефа Байдена. Более того, американская политическая конструкция формирована таким образом, что система сдержек и противовесов четко балансирует любые попытки доминирования одной партии. Институт Президента, Конгресс и Сенат являются взаимодополняемыми политическими иерархиями, в которых республиканцы и демократы практически синхронно могут влиять на внутреннюю и внешнюю политику США. Вне зависимости от того, кто становится Президентом...

И Украине следует сделать выводы и занять четкую позицию. Ведь такие персонажи, как Кулик, Шокин и Ко, стремящиеся во что бы не стало вернутся во власть, откровенно дискредитируют Украину и создают серьезные предпосылки для жестких мер по отношению к нашему государству. Эта "американская сага" может стать катастрофой для Украины.

Так шарахнет, шо мало не покажется.

А оно нам надо? Ну вот...

Так что, тщательнЕе нужно, тщательнЕе...

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