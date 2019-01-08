Amazon стала найдорожчою приватною компанією в світі

За підсумками торгів Amazon.com, Inc випередила Microsoft за обсягом ринкової капіталізації, яка досягла 797 мільярдів доларів.Американська компанія Amazon.com, Inc за підсумками торгів на фондовій біржі в Нью-Йорку в понеділок, 7 січня, вперше випередила Microsoft за обсягом ринкової капіталізації, що склала 796,8 мільярда доларів США (696 мільярдів євро).

Таким чином, на тлі зростання вартості акцій на 3,4 відсотка продавець товарів і послуг в інтернеті став найдорожчою приватною компанією в світі. Вартість Microsoft склала 783 мільярди доларів. На третій позиції знаходиться Alphabet Inc. - холдинг-власник Google (748 мільярдів доларів), на четвертій - Apple (702 мільярди доларів).

Доходи онлайн-сервісу Джеффа Безоса незмінно збільшувалися - з 74,5 мільярда доларів (65 мільярдів євро) в 2013-му - і очікувалися на рівні 232 мільярдів доларів (202 мільярди євро) за підсумками 2018 року, нагадує AFP.

У вересні минулого року ринкова вартість Amazon.com, Inc у пікові моменти досягала одного трильйона доларів. На торгах курс цінних паперів корпорації тоді піднімався вище 2050 доларів за акцію. За минулі п'ять років цей показник зріс майже на 600 відсотків.

Загрози Трампа на адресу Amazon

На початку 2018 року президент США Дональд Трамп звинуватив Amazon у тому, що компанія недоплачує податки і доводить до розорення невеликі магазини, які не можуть з нею конкурувати.

Американський лідер тоді навіть пригрозив вжити проти корпорації заходи в рамках антимонопольного законодавства США.

Численні претензії до поведінки Amazon на ринку висловлюють і у Західній Європі.