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17 січня • оновлено в 14:41
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"Альтернативи немає": у "Слузі народу" розкрили правду про відставку Гончарука

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Монобільшість у Верховній Раді не відправить прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у відставку.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL у "Слузі народу", як мінімум 70% членів фракції підтримують Гончарука. Якщо ж його відправити у відставку, це означає де-факто розвал монобільшості.

"Це був хід на випередження, враховуючи той факт, що прем'єра валила група Коломойського. Відставки не буде, і у фракції бажання такого немає", – підкреслив співрозмовник видання.

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За словами іншого нардепа-мажоритарника з Хмельницької області, у фракції не бачать поки гідної альтернативи прем'єру. Тому інтриги навколо плівок, що в чомусь і дискредитують Гончарука, але ситуація з відставкою нагадує лише шоу, зазначив співрозмовник.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережу злили повний запис розмов нібито прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з керівництвом Національного банку та чиновниками Міністерства фінансів.

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав його президенту Володимиру Зеленському з правом внести в парламент.

  • Пізніше Гончарук пояснив свою відставку у Верховній Раді.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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