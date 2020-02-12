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12 лютого • оновлено в 18:41
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/ Політика

"Альтернативи нема!" Порошенко звернувся до Зеленського через Мінські угоди

2.2т
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Команда Володимира Зеленського прийшла до влади майже рік тому, зокрема, і на критиці Мінських угод, проте й досі не запропонувала жодної адекватної альтернативи для гарантій миру на Донбасі.

Про це у статті для видання "Українська правда", приуроченій до 5-ї річниці Мінських угод, написав п’ятий президент України лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Вже скоро рік, як до влади прийшли затяті критики Мінських домовленостей. Як виявилося, "голуби миру" прилетіли з порожніми дзьобами, тобто без власного мирного плану. Далі більше: в Парижі Володимир Зеленський додав і свій автограф до того комплекту документів, які умовно і називаються Мінськом (може скласти мені компанію в походах на допити до ДБР, яке копає під Мінськ)", – написав Порошенко.

Порошенко звернувся до Зеленського через Мінські угоди

Порошенко звернувся до Зеленського через Мінські угоди

Він зауважив, що альтернативи Мінську команда президента так і не запропонували. За його словами, через те її немає і тепер, коли простір для маневру в України значно ширший. А в ситуації п’ятирічної давнини не було й поготів.

Порошенко також наголосив, що ніколи не ідеалізував Мінськ і нікому не бажав би опинитися в тих обставинах, які склалися напередодні переговорів у лютому 2015 року.

"Не маючи ресурсу здолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Завдяки мужності наших воїнів під Дебальцевим та на інших ділянках фронту", – нагадав Порошенко.

"І сьогодні Мінські угоди дають шанс формулювати жорсткі вимоги до Росії, і не випрошувати, а вимагати у неї миру. Була б тільки на те політична воля. Дорожня карта з чіткою послідовністю пунктів, повернення до добре опрацьованої нами ідеї миротворців ООН, відсутність авралу у підготовці виборів на окупованих територіях (про осінь поточного року й мови бути не може), не вмовляння, а тиск на Путіна, – все це є можливим і необхідним на основі тих домовленостей в Мінську, які були опрацьовані з вересня 2014 по лютий 2015 року", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у річницю підписання так званих других Мінських угод Порошенко розповів, що ніч переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Мінську 12 лютого 2015 року стала для нього найжахливішою в житті.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Зе терпила только свистеть горазд. Да буем по клавишам стучать. Вот за это Порох и проводит по губам клоуну
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Aum Yantra
Aum Yantra
путины на х....за перебрик
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"Не имея ресурса преодолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли ее дипломатично и тем самым спасли Украину." Вот, господа, истинное лицо лживого украинца))) В переводе с дипломатического, Пол-ЛИТРАашенко заявил: "Я их подписал, но исполнять не собирался". Петенька, да в этом никто и не сомневался)))
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