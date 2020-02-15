"Альтернативи "Мінську" немає!" Порошенко у Мюнхені закликав захистити Україну

Мюнхенська безпекова конференція – це найвпливовіший щорічний майданчик, де світові лідери обговорюють стратегію розвитку глобальної безпеки на наступний період. Саме тому так важливо не просто утримувати українське питання в порядку денному, а й активно пропонувати нові ідеї та ініціативи.

Про це журналістам розповів п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає пресслужба партії "ЄС". Він наголосив, що у рамках конференції провів багато зустрічей.

"Графік зустрічей був достатньо насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це є наполеглива і копітка робота по захисту українських інтересів. Мюнхенська конференція з безпеки – це є найкращий в світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які будуть мати місце протягом всього 20-го року", – зазначив Порошенко.

Порошенко у Мюнхені закликав захистити Україну

Він нагадав, що під час своєї президентської каденції саме в Мюнхені обговорювалися і санкції проти Росії, і Мінські угоди, і закон про деокупацію Донбасу.

"Щороку Україна виходила з тими чи іншими стратегічними ініціативами. На жаль, цього року ми мали за словами президента лише тактичні речі. Інколи хаотичні, інколи суперечливі. Але для нас принципово, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій", – зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що відсутність стратегічних ідей у команді Володимира Зеленського щодо завершення російської агресії на Донбасі доводить, що альтернативи Мінському процесу немає.

"Відсутність ініціатив, відсутність стратегії як щодо внутрішнього законодавства, так і щодо зовнішніх позицій означає, що альтернативи Мінську не існує. Альтернативи закону про деокупацію Донбасу не існує. І в цих умовах доводиться обмежуватися тактичними речами", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина), а також відповів на питання журналістів. Він зробив гучні заяви про війну на Донбасі, вибори і президентства. OBOZREVATEL вів пряму трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео закулісної підготовки Зеленського перед виступом в Мюнхені.

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