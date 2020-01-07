Альтернатива "Мінську": Пристайко зробив важливу заяву про війну на Донбасі

Україна готова розглянути альтернативні Мінським угодам варіанти для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому на сайті МЗС.

"Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означає, що ми виходимо із загального Мінського процесу", – розповів Пристайко.

Дипломат зазначив, що Україна не хоче перетворення війни в "затяжний заморожений конфлікт", однак вкрай важливо припинити кровопролиття.

"Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз в нашу сторону стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то хоча б потрібно покласти край вбивствам", – пояснив він.

Вадим Пристайко ВВС

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що для внесення змін до Мінських угод президенту України Володимиру Зеленському необхідна спільна робота з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

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