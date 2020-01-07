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8 січня • оновлено в 00:16
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Альтернатива "Мінську": Пристайко зробив важливу заяву про війну на Донбасі

2.4т
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Україна готова розглянути альтернативні Мінським угодам варіанти для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому на сайті МЗС.

"Якщо в 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи Мінську. Це може бути миротворча місія. Втім, це не означає, що ми виходимо із загального Мінського процесу", – розповів Пристайко.

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Дипломат зазначив, що Україна не хоче перетворення війни в "затяжний заморожений конфлікт", однак вкрай важливо припинити кровопролиття.

"Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз в нашу сторону стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то хоча б потрібно покласти край вбивствам", – пояснив він.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

ВВС

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що для внесення змін до Мінських угод президенту України Володимиру Зеленському необхідна спільна робота з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Виня Ксения
Виня Ксения
Надо США шлепнуть кремлевского плешивого утырка, как замочили Сулеймани. Это будет идеально для решения многих конфликтов в мире.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Виня Ксения, шо, не хочешь декоммунизироваться? А надо.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Виня Ксения, а чо США, а не Украине? Американцы не настолько идиоты, как вы. Они жить хотят. Вы, впрочем, тоже жить хотите, поэтому-то в сторону Крыма даже из рогатки выстрелить боитесь.
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