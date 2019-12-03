"Альтер-его": Арахамія висловився про зв'язок із "Джокером". Відео

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія публічно спростував свій зв'язок із Telegram-каналами пранкера "Джокера" і "Темного Лицаря".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, в кулуарах Верховної Ради він навіть показав журналістам свій мобільний телефон (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це не я", – запевнив він пресу, демонструючи екран телефону з різними переписками.

Давид Арахамія "Главком"

Коли журналісти уточнили у нього, чи можливо ведення зазначених каналів з інших номерів, Арахамія відреагував з гумором. "Ви зараз придумаєте: може, що я під іншим альтер-его", – пожартував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Арахамія заявив, що йому вдалося особисто поспілкуватися з пранкером "Джокером" і дізнатися про його подальші плани.

Крім того, з'явилася інформація, що анонімні Telegram-канали "Джокер" і "Темний Лицар", які публікують компромати на чиновників і подробиці про скандали з депутатами від президентської партії "Слуга народу", можуть належати відомим олігархам або самим нардепам.

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