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3 грудня • оновлено в 20:33
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"Альтер-его": Арахамія висловився про зв'язок із "Джокером". Відео

1.6т
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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія публічно спростував свій зв'язок із Telegram-каналами пранкера "Джокера" і "Темного Лицаря".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, в кулуарах Верховної Ради він навіть показав журналістам свій мобільний телефон (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це не я", – запевнив він пресу, демонструючи екран телефону з різними переписками.

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Давид Арахамія

Давид Арахамія

"Главком"

Коли журналісти уточнили у нього, чи можливо ведення зазначених каналів з інших номерів, Арахамія відреагував з гумором. "Ви зараз придумаєте: може, що я під іншим альтер-его", – пожартував нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Джокер Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Комментарии на сайте не модерированы
Борисс Робот
Борисс Робот
Арахамия не Джокер а Джухер...
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