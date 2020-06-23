Аллахвердієва стала на бік "слуг" і назвала фейком розмову про "корабельну сосну": українці не повірили
Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва заявила, що розмова колег Олександра Корнієнка і Давида Арахамії нібито про неї є змонтованим фейком.
Про це політикиня повідомила на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 23 червня. Інформацію про інцидент вона назвала "низькоякісним брудом".
"Мушу розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" – монтаж", – написала нардепка.
Вона додала, що Арахамія та Корнієнко телефонували до неї "і поклялися, що не говорили нічого з опублікованого". За словами Аллахвердієвої, йшлося про "потенційних кандидатів у мери і в списки партії на місцевих виборах".
Депутатка ВР додала, що "дехто не гребує навіть такими низькими прийомами для зведення політичних рахунків".
Скандал жінка назвала штучним. "І що б не креативили опоненти – залишиться на їхній совісті", – підсумувала вона.
У коментарях до посту Аллахвердієвої багато користувачів засумнівалося в монтажі відео.
Канал "Политика Страны" в Telegram опублікував фото Аллахвердієвої і Корнієнка, нібито зроблене "після того як вона, за свідченням очевидців, розповіла керівникам фракції все, що вона про них думає, не соромлячись у виразах".
Додамо, ролик із гучним обговоренням Аллахвердієвої незабаром було видалено з YouTube-каналу "НикВести".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео неформального спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії й Олександра Корнієнка, – під час якого вони нібито обговорювали зовнішність однієї з колег у фракції Ірини Аллахвердієвої. На записі чутно, що чоловіки говорили: "Баба робоча, як корабельна сосна".
Корнієнко заявив, що запис, який багатьох обурив, було змонтовано навмисне.