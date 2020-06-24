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Аллахвердієва стала на бік "слуг" і назвала фейком розмову про "корабельну сосну": українці не повірили

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Політика
1,4 т.
Ірина Аллахвердиева

Аллахвердиева назвала фейком розмова Корнієнко та Арахамія

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва заявила, що розмова колег Олександра Корнієнка і Давида Арахамії нібито про неї є змонтованим фейком.

Про це політикиня повідомила на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 23 червня. Інформацію про інцидент вона назвала "низькоякісним брудом".

"Мушу розставити всі крапки над "і". Опубліковане "сенсаційне відео" – монтаж", – написала нардепка.

Вона додала, що Арахамія та Корнієнко телефонували до неї "і поклялися, що не говорили нічого з опублікованого". За словами Аллахвердієвої, йшлося про "потенційних кандидатів у мери і в списки партії на місцевих виборах".

Депутатка ВР додала, що "дехто не гребує навіть такими низькими прийомами для зведення політичних рахунків".

Скандал жінка назвала штучним. "І що б не креативили опоненти – залишиться на їхній совісті", – підсумувала вона.

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У коментарях до посту Аллахвердієвої багато користувачів засумнівалося в монтажі відео.

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Канал "Политика Страны" в Telegram опублікував фото Аллахвердієвої і Корнієнка, нібито зроблене "після того як вона, за свідченням очевидців, розповіла керівникам фракції все, що вона про них думає, не соромлячись у виразах".

Telegram-канал "Политика Страны"

Telegram-канал "Политика Страны"

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Додамо, ролик із гучним обговоренням Аллахвердієвої незабаром було видалено з YouTube-каналу "НикВести".

Злите в мережу відео зникло.

Злите в мережу відео зникло. Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео неформального спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії й Олександра Корнієнка, – під час якого вони нібито обговорювали зовнішність однієї з колег у фракції Ірини Аллахвердієвої. На записі чутно, що чоловіки говорили: "Баба робоча, як корабельна сосна".

Корнієнко заявив, що запис, який багатьох обурив, було змонтовано навмисне.

УкраїнаСкандали навколо "Слуги народу"депутатполітикаПартія Слуга народускандалиДавид АрахаміяОлександр КорнієнкоІрина Аллахвердиєва
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  1. /Політика