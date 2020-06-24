Аллахвердієва прокоментувала скандал з обговоренням її зовнішності в "Слузі народу"

Карина Бондаренко Політика 06:41, 24.06.2020 Оновлено: 06:47, 24.06.2020

Народний депутат України Ірина Аллахвердієва, яку напередодні на камеру обговорили колеги по фракції "Слуга народу", прокоментувала скандал.

Думку з приводу розмови Давида Арахамії та Олександра Корнієнка про її жіночі якості вона висловила виданню "Страна".

"Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участь", – сказала Аллахвердієва.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.

  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко виправдався за злиту в мережу його розмову з нардепом Давидом Арахамія.

  • Прокоментувала злиту в мережу неформальну розмову колег і Аллахвердієва, однак у виправданнях знайшлися нестиковки.

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