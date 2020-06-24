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Аллахвердієва прокоментувала скандал з обговоренням її зовнішності в "Слузі народу"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
8,0 т.

  • "Слуг народу" Давида Арахамія і Олександра Корнієнко "підловили" на відвертій розмові про колегу по фракції

  • Зокрема, вони обговорювали жіночі якості народної депутатки Ірини Аллахвердієвої

  • Незабаром Корнієнко виправдався за злиту в мережу відеозапис, але все-таки вибачився

  • Нардеп прокоментувала обговорення її зовнішності колегами

Ірина Аллахвердиева прокоментувала скандал в 'Слугу народу'

Ірина Аллахвердиева прокоментувала скандал в "Слугу народу"

Народний депутат України Ірина Аллахвердієва, яку напередодні на камеру обговорили колеги по фракції "Слуга народу", прокоментувала скандал.

Думку з приводу розмови Давида Арахамії та Олександра Корнієнка про її жіночі якості вона висловила виданню "Страна".

"Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участь", – сказала Аллахвердієва.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.

  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко виправдався за злиту в мережу його розмову з нардепом Давидом Арахамія.

  • Прокоментувала злиту в мережу неформальну розмову колег і Аллахвердієва, однак у виправданнях знайшлися нестиковки.

УкраїнаПартія Слуга народускандалиДавид АрахаміяІрина АллахвердиєваОлександр Корнієнко
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  1. /Політика