Аллахвердієва прокоментувала скандал з обговоренням її зовнішності в "Слузі народу"

Народний депутат України Ірина Аллахвердієва, яку напередодні на камеру обговорили колеги по фракції "Слуга народу", прокоментувала скандал.

Думку з приводу розмови Давида Арахамії та Олександра Корнієнка про її жіночі якості вона висловила виданню "Страна".

"Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участь", – сказала Аллахвердієва.

Як писав OBOZREVATEL раніше: