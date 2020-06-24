Аллахвердієва прокоментувала скандал з обговоренням її зовнішності в "Слузі народу"
"Слуг народу" Давида Арахамія і Олександра Корнієнко "підловили" на відвертій розмові про колегу по фракції
Зокрема, вони обговорювали жіночі якості народної депутатки Ірини Аллахвердієвої
Незабаром Корнієнко виправдався за злиту в мережу відеозапис, але все-таки вибачився
Нардеп прокоментувала обговорення її зовнішності колегами
Ірина Аллахвердиева прокоментувала скандал в "Слугу народу"
Народний депутат України Ірина Аллахвердієва, яку напередодні на камеру обговорили колеги по фракції "Слуга народу", прокоментувала скандал.
Думку з приводу розмови Давида Арахамії та Олександра Корнієнка про її жіночі якості вона висловила виданню "Страна".
"Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участь", – сказала Аллахвердієва.
Як писав OBOZREVATEL раніше:
журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу" – Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко виправдався за злиту в мережу його розмову з нардепом Давидом Арахамія.
Прокоментувала злиту в мережу неформальну розмову колег і Аллахвердієва, однак у виправданнях знайшлися нестиковки.