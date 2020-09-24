Алкоголізм – це біда, яка руйнує людські долі, знищує родини та приносить лише горе, зло і трагедії. Врешті-решт, він забирає найцінніше – життя!

Наразі Україна за показником смертності від алкоголю четверта в світі серед жінок та п’ята – серед чоловіків. Щороку "зелений змій" збирає величезну жертву - близько 25 тисяч жінок і понад 53-х тисяч чоловіків! Лише в першому півріччі 2020 року майже 1300 українців померли, отруївшись алкоголем. Також ми вже давно входимо до десятки світових лідерів за вживанням спиртного. А наше виробництво спиртних напоїв (на відміну від решти економіки) бурхливо розвивається й постачає на прилавки магазинів все нові й нові дози смертоносної рідини.

За даними ВООЗ, на одного українця щороку припадає 18 літрів чистого спирту. А якщо людині вжити лише 7 літрів на рік, то почнеться незворотний процес деградації. Разом з людьми хворими на алкоголізм деградує і вся нація, бо вони передають у спадок дітям численні генетичні відхилення.

Алкоголізм – це пряма причина трагедій на дорозі. Торік було зафіксовано 1216 автомобільних аварій із потерпілими за участю нетверезих водіїв. У цих ДТП 106 людей загинули, ще 1616 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Час усвідомити – з алкоголізмом не може бути компромісів, його треба викорінювати! Будь-які ініціативи (під якими б соусами вони не подавалися) щодо заохочення збільшення виробництва та продажу спиртного – це зло, якому немає виправдання.

Зараз з такою ганебною ініціативою виступили депутати від партії "Слуга народу". Вони зареєстрували в парламенті законопроект щодо легалізації самогоноваріння. А тим "підприємцям", які варять самогон, навіть готові давати пільги! Прикривають це тим, що, мовляв, треба розвивати молочну галузь. Бо від податків звільнятимуть саме тих, хто займається видобутком молочної сировини. На їхню думку, це сприятиме "розбудові молочної галузі та накопичуванню державного бюджету України". Такі обґрунтування – це просто прикриття тотального споювання людей!

Цікаво чи готові ці винахідливі депутати поглянути у вічі рідним тих, у кого алкоголь забрав родину, а також життя близьких людей? А якщо так, то що вони їм скажуть?

Жіночий рух партії "ЗА МАЙБУТНЄ" вимагає в народних депутатів від "Слуги народу" відкликати законопроект №4127! Ми не дозволимо алкогольному лобі просувати свої ганебні ініціативи! Нехай депутати-любителі самогону "дегустують" спиртне наодинці, але не нав’язують його мільйонам громадян!