25 травня Трибунал ООН з морського права у Гамбурзі постановив, що Росія має звільнити 24 українських моряків і три судна, захоплені в районі Керченської протоки понад 6 місяців тому.

3-7 червня відбулися слухання у Міжнародному суді ООН в Гаазі, де Україна звинуватила Росію у порушенні Конвенції ООН про недопущення фінансування тероризму та Конвенції про заборону дискримінації за расовою ознакою.

Суд в Гаазі

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Із 10 червня у Міжнародному арбітражі (Постійна палата третейського суду) в Гаазі у Нідерландах триває попереднє слухання звинувачень України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і, зокрема, в Керченській протоці.

Окрім Міжнародного арбітражу українські позови проти Росії подані в усі провідні міжнародні судові інстанції: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Трибунал ООН з морського права, а також Європейський суд з прав людини.​

Висновок: так, вони дуже хочуть зняття санкцій та повернення у ПАРЕ, але не вийде. Наш МЗС та юристи працюють добре. Дяка.

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