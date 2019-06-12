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Олена Балаба
Олена Балаба
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Перемога за нами: Україна проти Росії у Міжнародних судах

17.5т

25 травня Трибунал ООН з морського права у Гамбурзі постановив, що Росія має звільнити 24 українських моряків і три судна, захоплені в районі Керченської протоки понад 6 місяців тому.

3-7 червня відбулися слухання у Міжнародному суді ООН в Гаазі, де Україна звинуватила Росію у порушенні Конвенції ООН про недопущення фінансування тероризму та Конвенції про заборону дискримінації за расовою ознакою.

Суд в Гаазі

Суд в Гаазі

Новини
В России иллюзия победы

Із 10 червня у Міжнародному арбітражі (Постійна палата третейського суду) в Гаазі у Нідерландах триває попереднє слухання звинувачень України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і, зокрема, в Керченській протоці.

Окрім Міжнародного арбітражу українські позови проти Росії подані в усі провідні міжнародні судові інстанції: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Трибунал ООН з морського права, а також Європейський суд з прав людини.​

Висновок: так, вони дуже хочуть зняття санкцій та повернення у ПАРЕ, але не вийде. Наш МЗС та юристи працюють добре. Дяка.

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Автор
Олена БалабаОлена Балаба
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олени Балаби
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Підставою для даного обговорення є заперечення Росії щодо юрисдикції Гаазького арбітражу в цій справі. Слухання пройдуть в два раунди. 10 червня перші усні аргументи висловить Росія, 11 червня - Україна. Друга можливість для висловлювання аргументів у сторін буде, відповідно, 13 і 14 червня. У разі якщо суд прийме рішення, що він уповноважений розглядати даний позов, розгляд по суті почнеться, за прогнозами українського МЗС, не раніше 2021 року.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Ложь какая-то. Врет Баба, как дышит. Факт: моряки-нарушители сидят и будут сидеть до суда. И Россия скоро будет в ПАСЕ, а Украина плакать и истерить!
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
олень балаба , ну брось БРЕХАТЬ ! жаль что ОДЕССА ГОРОД-ГЕРОЙ держит таких ПАДОНКОВ,как лёша-сын КОСТУСЕВА , марика гордиенко, равнодушный - ЖОЛБ из думской-нет ,стерненко...
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