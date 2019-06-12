25 травня Трибунал ООН з морського права у Гамбурзі постановив, що Росія має звільнити 24 українських моряків і три судна, захоплені в районі Керченської протоки понад 6 місяців тому.
3-7 червня відбулися слухання у Міжнародному суді ООН в Гаазі, де Україна звинуватила Росію у порушенні Конвенції ООН про недопущення фінансування тероризму та Конвенції про заборону дискримінації за расовою ознакою.
Суд в Гаазі
Із 10 червня у Міжнародному арбітражі (Постійна палата третейського суду) в Гаазі у Нідерландах триває попереднє слухання звинувачень України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права у Чорному та Азовському морях і, зокрема, в Керченській протоці.
Окрім Міжнародного арбітражу українські позови проти Росії подані в усі провідні міжнародні судові інстанції: Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Трибунал ООН з морського права, а також Європейський суд з прав людини.
Висновок: так, вони дуже хочуть зняття санкцій та повернення у ПАРЕ, але не вийде. Наш МЗС та юристи працюють добре. Дяка.
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