Теперь, мы каждый - Президент.
Я со своим президентством решил не затягивать и брать пример с других Президентов.
Утром.
Ехал через Патона, а там уже пара президентов на великах едут через мост.
Не отстаю.
Остановился за 100 метров до нашего магазина и прошёл их пешком. По дороге сделал селфи с прохожей и чмокнул в нос ее пса.
Пёс был счастлив.
Никогда раньше такого не делал, но теперь ведь я президент. Why not?!
В магазине.
Нах*й уволил всех продавцов. Одним махом. Вжух и нах*й.
Назвал их всех бездельниками и ворами. У меня конечно нет вообще доказательств и там точно есть пара очень толковых консультантов, но зато некоторые покупатели одобрительно мне кивали.
Уверен.
Им мой перфоманс понравился.
Продавцы собрались и ушли. Я тоже.
Покупатели так и остались стоять на кассе не обслуженные. Ждут чего-то.
Ну и х*р с ними.
Мы теперь все президенты, не ждите - думайте, меняйтесь, привыкайте.
В конце концов президент я или нет. Сказал, нах*й, значит нах*й.
Довольный собой я потопал к себе в офис.
Перед входом снес нахер ограждение цветочной клумбы. Оно собственно никому не мешало, но ведь я должен быть новатором и визионером во всем.
Сказал охраннику открыть ворота и сразу его уволил. Ворота открыть он уже не успел. Учитесь.
Кстати.
Только сейчас вспомнил, что он мне ещё и честь не отдал. Поэтому уволил его повторно.
Гениально ведь.
И как я раньше до всего этого не додумался.
Поднялся в офис.
Собрал всех сотрудников в актовом зале, посмотрел так презрительно на них и сказал писать заявление всем на увольнение. Назвал их уродами и придурками - думал, они меня побьют, но они почему-то смолчали. Может и правда придурки.
Региональных менеджеров тоже уволил по звонку. Показатели продаж у них конечно были лучшие за все последние годы, но с другой стороны - что я других таких не найду. Да не смешите - как два пальца ...
Все ушли.
Теперь я один.
И Царь и Бог.
И Чтец и Жнец.
И на дуде игрец.
Только присел.
Столько всего уже сделал, а ведь ещё даже не полдень.
Поверьте.
Быть президентом не так уж и сложно. Не бойтесь крушить, ломать, увольнять, обвинять и оскорблять.
Ломать ведь не строить.
Вот сейчас ещё снесу главбуха и заблокирую клиент-банк, а потом наверное объявлю открытый конкурс двора на кучу новых вакансий.
ХЗ с кем потом строить правда.
Но мне друзья настойчиво предлагают взять вообще новых - девственных и чистых.
Тех кто здесь работал 6 лет назад и был уволен по статье. Думаю ещё - наверное соглашусь.
Ладно.
Некогда мне с вами разговаривать. Я ведь теперь президент.
Пойду ролик в Ютюбе запилю.
Сообщу банку и поставщикам, что долги платят только трусы - с сегодняшнего дня я никому ничего не должен.
Все в сад.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.