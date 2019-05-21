Теперь, мы каждый - Президент.

Я со своим президентством решил не затягивать и брать пример с других Президентов.

Утром.

Ехал через Патона, а там уже пара президентов на великах едут через мост.

Не отстаю.

Остановился за 100 метров до нашего магазина и прошёл их пешком. По дороге сделал селфи с прохожей и чмокнул в нос ее пса.

Пёс был счастлив.

Никогда раньше такого не делал, но теперь ведь я президент. Why not?!

В магазине.

Нах*й уволил всех продавцов. Одним махом. Вжух и нах*й.

Назвал их всех бездельниками и ворами. У меня конечно нет вообще доказательств и там точно есть пара очень толковых консультантов, но зато некоторые покупатели одобрительно мне кивали.

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Уверен.

Им мой перфоманс понравился.

Продавцы собрались и ушли. Я тоже.

Покупатели так и остались стоять на кассе не обслуженные. Ждут чего-то.

Ну и х*р с ними.

Мы теперь все президенты, не ждите - думайте, меняйтесь, привыкайте.

В конце концов президент я или нет. Сказал, нах*й, значит нах*й.

Довольный собой я потопал к себе в офис.

Перед входом снес нахер ограждение цветочной клумбы. Оно собственно никому не мешало, но ведь я должен быть новатором и визионером во всем.

Сказал охраннику открыть ворота и сразу его уволил. Ворота открыть он уже не успел. Учитесь.

Кстати.

Только сейчас вспомнил, что он мне ещё и честь не отдал. Поэтому уволил его повторно.

Гениально ведь.

И как я раньше до всего этого не додумался.

Поднялся в офис.

Собрал всех сотрудников в актовом зале, посмотрел так презрительно на них и сказал писать заявление всем на увольнение. Назвал их уродами и придурками - думал, они меня побьют, но они почему-то смолчали. Может и правда придурки.

Региональных менеджеров тоже уволил по звонку. Показатели продаж у них конечно были лучшие за все последние годы, но с другой стороны - что я других таких не найду. Да не смешите - как два пальца ...

Все ушли.

Теперь я один.

И Царь и Бог.

И Чтец и Жнец.

И на дуде игрец.

Только присел.

Столько всего уже сделал, а ведь ещё даже не полдень.

Поверьте.

Быть президентом не так уж и сложно. Не бойтесь крушить, ломать, увольнять, обвинять и оскорблять.

Ломать ведь не строить.

Вот сейчас ещё снесу главбуха и заблокирую клиент-банк, а потом наверное объявлю открытый конкурс двора на кучу новых вакансий.

ХЗ с кем потом строить правда.

Но мне друзья настойчиво предлагают взять вообще новых - девственных и чистых.

Тех кто здесь работал 6 лет назад и был уволен по статье. Думаю ещё - наверное соглашусь.

Ладно.

Некогда мне с вами разговаривать. Я ведь теперь президент.

Пойду ролик в Ютюбе запилю.

Сообщу банку и поставщикам, что долги платят только трусы - с сегодняшнего дня я никому ничего не должен.

Все в сад.

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