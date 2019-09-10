Алєксєєв: зміни до кримінально-процесуального законодавства можуть визнати неконституційними

Зміни до кримінально-процесуального законодавства можуть бути визнані Конституційним судом України неконституційними, якщо відповідний законопроект буде ухвалений у запропонованій редакції.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" сказав депутат фракції "Європейська солідарність", член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Алєксєєв, коментуючи законопроект 1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства".

"Цей законопроект, якщо він буде ухвалений в цілому, має дуже багато перспектив бути скасованим КСУ", – сказав Алєксєєв.

Депутат від "ЄС" Сергій Алєксєєв Пресслужба партії "Європейська солідарність"

На його думку, законопроект має бути розглянутий за повною процедурою і доопрацьований до другого читання з урахуванням правок народних депутатів. Саме такий підхід, за його словами, має бути до законотворчої діяльності у Верховній Раді.

"Професійне об’єднання повинно аналізувати законопроект, ухвалити його в першому читанні, зібрати правки до другого читання і ретельно проаналізувати. Не можна з такими дискусійними нормами голосувати цей проект за основу та в цілому", – сказав він.

Серед найбільш дискусійних норм, за словами парламентаря, питання щодо строків розгляду справ під час попереднього слідства, скасування грошової застави для осіб, які притягаються за вчинення корупційного злочину, що може стати підставою до звернень до ЄСПЛ, якщо провина не буде доведена, а людина проведе в ув‘язненні тривалий термін. Ще одна суперечлива норма, де йдеться про арешт майна третіх осіб, які його набули, на думку слідства, безпідставно або за завищеними чи заниженими цінами.

"Є норма, що якщо особа знала або могла знати. Що означає "могла знати"? У нас є ст. 62 Конституції, де йдеться, що обвинувачення не може робитись на припущеннях, а "могла знати" це оціночна норма. Ця норма не конституційна", – сказав Алєксєєв.

Окремо нардеп звернув увагу на норму законопроекту, яка передбачає, що особа не має права вимагати, аби на суді зачитували повний тексті обвинувального акту. За словами народного депутата, це пряме протиріччя ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права на справедливий суд.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді кілька десятків законопроектів, зокрема і про необхідність внесення змін до кримінально-процесуального законодавства.

Як писав OBOZREVATEL, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроект про відповідальність за незаконне збагачення. Він передбачає за нелегальні доходи забороняти чиновникам працювати на державу і обмежувати їхню свободу. Відповідний законопроект №10110-д опублікували на сайті парламенту. Так, за активи на суму від 17 тис. грн (тисяча неоподатковуваних мінімумів) — до трьох років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади на той самий термін.

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