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Олександр Щерба
Олександр Щерба
Посол України в Республіці Австрія Всі статті автора

Якщо витрачають гроші, аби мене позбутися - значить я на вірній стороні

5.5т

Більшу частину життя я прожив із відчуттям, що в мене немає ворогів. Але все тече, все змінюється. На певному етапі ворог таки завівся - як в будинку заводиться пацюк.

Яке дивне відчуття - знати, що він десь там є. Наймає когось, щоб винюхували і розпитували. Платить немалі гроші за "відрядження" і "розміщення матеріалів", за ботів і тролів. Шле в МЗС "журналістські запити" з фальшивих імейлів. Ховається за псевдонімами, маніпулює.

Те, що посольство раз на десять років купляє протокольне авто вартістю 51 тисячу євро - це не сенсація, а інструкція. Щодо кількості та якості культурних та іміджевих заходів у Відні - з нами мало хто зрівняється. Щодо активності в медіа та у політичному діалозі - теж. Щодо допомоги дітям героїв - теж. Можливо, саме в цьому і проблема? Чи Грем Філіпс саме під моїм парканом стрибає через те, що я "неефективний"?

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Я чесно не знаю, хто замовник. Кажуть, дивись кому вигідно. По ідеї, вигідно і одній північній державі, і деяким "групам впливу".

Підсумок такий: якщо хтось гнилий витрачає гроші, аби мене позбутися - значить, я на вірній стороні і чогось все ж таки вартий.

Дякую всім, хто підтримав.

Збираємося у відпустку, але будемо на зв’язку.

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Автор
Олександр Щерба Олександр Щерба
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Щерби
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Васисуалій Лоханкін і його роль в Світовій революції.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
попутный х.й в ср.ку!!!
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Чан Джеки
Чан Джеки
как тама путинская подружка в австрии в которой он был на свадьбе.
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