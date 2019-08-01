28 июня 1914 г. девятнадцатилетний сербский студент, член организации "Молодая Босния" и террористической группы "Черная рука" Гаврило Принцип убивает в Сараево эрцгерцога Фердинанда и его беременную супругу. Наследник Австро-Венгерского престола, который имел амбицию преобразовать империю в модерное государство, умирает на глазах многочисленных обожателей, которые вышли на улицы его приветствовать. Этот террористический акт быстро раскрутил маховик международной вражды и втянул в невиданную до тех пор мировую войну десятки государств по всей планете, которая началась в начале августа 1914 г., ровно 105 лет назад. Как говорил бывший президент США В.Вильсон : "Все искали главную причину с чего началась война и не находили ее, ибо война началась по всем причинам сразу".

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Несколько месяцев назад я как бывший посол Украины в БиГ снова побывал в Сараево на месте гибели эрцгерцога Фердинанда - на набережной реки Миляцка, которая уже в 1992-95 гг. полностью простреливалась войсками боснийских сербов, которые держали в облоге Сараево 1417 дней (в полтора раза дольше чем блокадный Ленинград). Будучи историком-международником вспомнил, как дипломаты нескольких важных европейских стран попробовали предотвратить безумие начала Первой мировой войны. Но при развитии событий в 1914 г. и принятии важных политических решений балом правили не дипломаты, а генералы и ура-патриоты, которые вынудили руководство своих стран и общественность принять будущую войну как благо для своих стран. Не удивительно, что позже активный участник Второй Мировой и будущий президент США Дж. Кеннеди написал: "Война это слишком серьезное дело, чтобы ее доверять генералам". Поэтому современная европейская практика требований к личности, которая возглавляет министерство обороны – это обязательно должен быть гражданский человек и желательно интеллектуал.

Первой Мировой предшествовала невиданная за размерами пропаганда войны. Не даром, в Уставе ЮНЕСКО записано – "войны начинаются в умах людей". Если бы население передвоенной Европы только приблизительно предполагало к каким трагическим результатам приведет надвигающаяся война, то наверное разорвало бы в клочья всех ее инициаторов и пропагандистов. А так, каждый европейский народ глубоко в душе надеялся на обязательно победную и короткую за временем войну - однако тщетно. Все усилия дипломатов избежать страшной развязки не удались. Ведь как писал Х. Джонсон, "первой жертвой войны всегда становилась правда". А не допустить войну куда труднее, чем побудить к ней.

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Итак, один из самых широкомасштабных конфликтов в истории человечества привел к гибели 10 млн. солдат и 12 млн. мирных жителей, около 55 млн. чел. получили ранения. В этой войне Российская империя потеряла 9,15 млн. чел. – больше чем любая другая страна. Украинцы составляли 30% потерь российской армии и 45% гражданского населения. К этому прибавьте украинские потери в составе Австро-Венгрии. Театр военных действий – территория Украины, где украинцы воюют друг с другом в составе враждующих армий. Сташное событие в истории украинского народа.

На войну Россия мобилизовала 12 млн. чел., Германия - 11 млн. чел., Великобритания с колониями – 8,9 млн. чел, Франция с колониями – 8,4 млн., Австро-Венгрия – 7,8 млн. чел., Италия – 5,6 млн. чел. Всего было мобилизовано 65 млн. чел., из которых 8,54 млн. чел. погибли или умерли от болезней, раненых было 21,2 млн. чел., всего жертв войны – 37,5 млн. чел. Как говорил Вольтер : "трагедия войны в том, что все лучшее, что есть в человеке, используется для совершения худших преступлений".

По окончанию Первой мировой распались четыре империи – Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская. Своеобразный итог Первой Мировой войны подвел ее очевидец и современник, влиятельнейшый британский политик Н. Чемберлен: "На войне не бывает выигравших – только проигравшие". И это правда. До конца не осознав этого, через одно поколение человечество снова вступило в новую, еще более кровавую Вторую Мировую войну. На этот раз ее инициаторов судили в международном суде. Это было важно и показательно. Судили в Международном суде в Гааге и всех инициаторов и злодеев войны в ходе распада бывшей Югославии. Только в Боснии и Герцеговине было убито свыше 100 тысяч человек,. Это если в пересчете на население Украины, у нас погибло бы в конфликте на Донбассе 1 млн. 300 тыс. человек. В Сараево оставили много мест, которые бы постоянно напоминали жителям и приезжим об ужасах военной блокады. Из всех погибших - каждый десятый в осажденном городе. Уверен, что не уйдут от ответственности и военные преступники, совершившие преступления на Донбассе. Суд над ними станет жирной точкой в реинтеграции временно оккупированой территории в конституционно-правовое поле Украины. Но до этого нам всем нужно еще пройти свой непростой, порой тернистый путь.

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