Прошли парламентские выборы, на которых граждане Украины дали В. Зеленскому такую же высокую поддержку, как и на недавних президентских.

С многочисленной фракцией в Верховной Раде и широким вотумом доверия среди населения Украины перед Главой государства открываются новые возможности в разрешении всех без исключения важнейших вопросов, которые стоят перед нашей страной и обществом – реинтеграция временно оккупированных территорий, рост благосостояния страны и ее граждан, преодоление коррупции. Но вопрос войны и мира остается самым главным, а наиболее сложной среди тем деоккупации временно оккупированных территорий – физическое возвращение Крыма Украине со стороны РФ.

Нельзя сказать, что прошлая президентская администрация не занималась вопросом Крыма, но все, как-то, по касательной. То обсуждение тем защиты прав на полуострове крымских татар, то дискуссия в ООН кремлевского запрета на использования украинского языка, то опасность реконструкции ханского дворца в Бахчисарае, то проблема Азовского моря и строительства Керченского моста; здесь и защита плененных украинских моряков и арестованных российскими властями политзаключенных и многое другое.

Не скрою, все перечисленные проблемы важные, но не была поднята для обсуждения самая главная : каким образом Российская Федерация собирается возвращать аннексированную территорию полуострова Украине? Это вопрос всех вопросов, и на Банковой его так и не подняли за последние пять лет, может быть, потому, что не имели решения на жесткий упреждающий отказ Москвы вообще обсуждать эту тему. А зря. Это стратегический просчет украинской стороны, ибо если за пять прошедших лет Киев так и не отважился поставить на международной повестке дня тему возврата Крыма, то будут проходить еще годы может и десятилетия, а мы все будем топтаться на месте решая проблемы тактического характера, которые со временем будут только расти как снежный ком.

Нужно понимать, что без ослабления страны в ходе внутреннего противостояния на Крещатике в феврале 2014 г. у Москвы не было повода напасть на Крым. А так, кровавые события на Майдане, принятие украинским парламентом с пылу – жару, предложенного закона о языке – и вот Кремлем реализуется абхазский сценарий захвата территории полуострова. Первую фазу аннексии - атаку у входа в Верховную Раду АРК отбили крымские татары 26 февраля 2014 г. Тогда Москва ввела в дело резервный план – ползучий захват всех украинских административных зданий и военных объектов на полуострове.

Вместо того, чтобы сразу оперативно и жестко реагировать на захват российским спецназом парламента и правительства Крыма в ночь на 27 февраля 2014 г., в Киеве делят министерства и должностные портфели, не спеша отбивать у захватчиков главные государственные учреждения полуострова. Тут еще телефонный звонок из Москвы, его делает не Путин или Медведев, а спикер одной из палат российского парламента.

Результат известен. Лидеры Майдана решили перестраховаться и как результат – сдача противнику всего полуострова. Тут даже белорусский президент стал кричать во весь голос, что как так можно сдавать свои территории, понимая, что и с ним могут поступить таким же образом. Отсутствие воли у Киева по защите Крыма просто подтолкнуло Москву к захвату Донбасса. Там тоже довольно легко захватили здание Донецкой обладминистрации и Луганского СБУ. Тогда Москва подумала, а почему бы не захватить половину Украины - и на ходу составляет план о создании "Новороссии". Но вот украинцы стали бороться на Донбассе и был остановлен захват индустриального региона, а часть его территории удалось отвоевать. Показав твердость, Киев сумел похоронить и планы по "Новороссии", но остались оккупированными Крым и часть Донбасса.

Итак, решение вопроса по возвращению временно оккупированных территорий есть своеобразным сложным замком с двумя замочными скважинами – одна по Крыму, а другая по Донбассу. Причем главная – крымская. Ключ от замочной скважины по Донбассу все время проворачивается, и не открывает, так как она больше для отвода глаз. А вот если вставляете ключ в замочную скважину по Крыму, то первый поворот ключа будет образно открывать замок по деоккупации Донбасса, а уже второй – собственно по Крыму.

Поэтому логично, наконец, поставить на повестку дня мирового сообщества вопрос по деоккупации Крыма, создать международный формат по его обсуждению и нахождению алгоритма решения. Такой формат в принципе есть и пока не задействован – это страны-подписанты Будапештского меморандума (США, Великобритания, Франция, Китай), гарантирующие территориальную целостность Украины взамен отказа Киева от третьего в мире ядерного потенциала. Международное обсуждение путей деоккупации полуострова автоматически приведет к облегчению позиции украинской стороны по реализации плана деоккупации Донбасса. Это как закон сообщающихся сосудов. Нужно только грамотно выстроить переговорный процесс и иметь политическую волю.

Украинский народ такие решения точно поддержит, ибо сейчас в Украине время новых политиков и новых подходов, которые и нужно задействовать с целью отстаивания территориальной целостности и защиты национальных интересов.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал