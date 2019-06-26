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Олександр Левченко
Олександр Левченко
Історик, дипломатВсі статті автора

К поражению в ПАСЕ шли минимум год

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Неприятное за результатами голосование в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подтвердило необходимость изменения Украиной политической риторики и необходимость ведения более системной работы с каждым членом парламентских делегаций европейских стран в ПАСЕ.

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ПАСЕ как монпансье

Не один раз заявлял на различных площадках: главное не санкции против Российской Федерации, а возвращение временно оккупированных территорий. Это понимают и в Европе, но ошибочность политического ударения на санкциях, а не возвращения украденных территорий, привела к некоторой раздражительности среди ряда европейских парламентариев. Санкции – это инструмент, да очень важный, но инструмент, а не внешнеполитическая цель. Только Украина сделала антироссийские санкции главной в своей позиции по возвращению Крыма и Донбасса, то у нас сразу появилась слабинка, которой Москва мгновенно и воспользовалась.

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Чем так занят Зеленский, чтобы не поддержать нашу делегацию в ПАСЕ?

Кремль все эти годы ведет мощную медиа кампанию в Европе и информационную войну против Украины. Не раз подчеркивал, что опыт Балканских стран, которые прошли не через одну войну и вооруженный конфликт в последние годы говорит: вы не выйдете победителем в вооруженном столкновении, даже гибридного характера, если не обеспечите победу на информационном фронте. Почему у нас так все сложно по возвращению оккупированных Донбасса и Крыма – да противодействие Украины московской пропаганде не имеет системного характера, а иногда и примитивно. Есть ли в Киеве орган, который бы координировал работу всех ведомств и украинского медиа пространства в борьбе с информационными нападениями Кремля? Отвечаю, что нет. А если каким-то чудом и есть в засекреченном виде – то он проигрывает все информационные баталии не только за рубежом, но часто даже внутри страны.

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Путин выискивает болевые точки Украины

Итак, чтобы избежать негативного голосования для Украины в ПАСЕ, нужно было минимум последний год вести серьезную информационно-разъяснительную работу с иностранными журналистами, зарубежной общественностью, европейскими парламентариями, которые ориентируются на своих избирателей, при этом, не упуская из вида исполнительную власть и политическую оппозицию, которые имеют фракции в законодательных органах. Если вы хотите узнать, как за прошедший год велась эта работа – зайдите на сайт МИД Украины.

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Кремль-шантажист, повышающий ставки

Все важные встречи наших послов и дипломатов по информационным вопросам ставятся на сайты Посольств, а оттуда автоматически транспортируются на МИД-овский портал. Так вот, где проводились такие встречи, постоянно доносились сигналы официального Киева, в этих странах ситуация по голосованию в поддержку украинской позиции хорошая. Там, где таких встреч было мало, или вовсе не было, то там и был дебакл по недавнему голосованию.

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Имена тех, кто предал Украину

Итак, что нужно было сделать, чтобы избежать негативного голосования. Во-первых, МИД должен был поставить задание нашим Послам в европейских странах провести личные встречи с каждым членом парламентской делегации страны аккредитации, а перед отъездом национальной делегации в Страсбург – со всей делегацией страны пребывания. Во-вторых, учитывая, что ПАСЕ парламентский компонент Совета Европы, то и роль Верховной Рады - огромная. Голова ВРУ, его заместители, главы профильных комитетов во всех международных поездках в европейские страны или во время принятия европейских парламентариев в Киеве должны были проводить системную разъяснительную работу со своими европейскими коллегами. Когда ситуация в последние дни стала вырисовываться совсем критичной, то нужно было лично ехать в страны, где ожидались наихудшие результаты голосования – это прежде всего южная Европа (Италия, Испания, Португалия, Турция), там, кстати, и довольно численные парламентские делегации; страны с наибольшим представительством своих парламентариев в ПАСЕ (Германия, Франция); страны-скептики (Австрия, Нидерланды). Ну и, наконец, в украинском парламенте существуют группы дружбы с каждой европейской страной. Вопрос – чем они вообще занимаются? Посмотрим на сайт Верховной Рады, где фиксируются все международные встречи, и заметим даже невооруженным взглядом, что такая работа проводилась очень слабо. Поэтому результат такой, какой имеем.

Ну и что же дальше? Надо прекратить практику прокленов ПАСЕ и оскорблений политических оппонентов – это ситуации не поможет, а только усугубит. Я вижу многих наших послов в украинском информационном пространстве, и очень мало в зарубежных медиа – а это их главная задача и работа. Понимаю, что трудно переубедить членов парламентской делегации Сербии – это полностью пророссийская страна, но почему за возвращение российской делегации в полном составе голосовали представители ряда упомянутых мною выше стран, и даже таких как Словакия и Азербайджан –вопрос дополнительный.

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Автор
Олександр ЛевченкоОлександр Левченко
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Кремлевские солдатики сразу отписялись комментариями
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Славу уронили
Славу уронили
Шевченко Глеб, завидуешь, уклонист?))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
У Геббельса плохо получалось популяризовывать в мире деятельность Гиммлера и Розенберга. Историк Левченко считает, что нынче удастся приукрашивать нацистский режим длительное время?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Очередной пиз..бол,перекладывающий все просчеты с больной головы на здоровую.
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