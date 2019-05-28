В медиапространстве Украины опять стали "продвигать" идею о предоставлении автономии оккупированной части Донбасса.

Всячески пропагандируются "плюсы" такого решения, так как Кремлем обещано некоторое снижение цены на российский газ, в случае его покупки у монополиста-производителя. Ну вот, в общем, и все российские уступки. Взамен Кремль требует предоставление автономии оккупированной части Донбасса, которое правда тоже рекламируется как уступка и путь к окончанию войны, выполнению Минских соглашений и началу мирной жизни.

Донбасс

Теперь напомню о рисках данного решения. Во-первых, нас хотят опять посадить на российскую "газовую иглу". Нет ничего плохого, даже здорово покупать энергоносители по недорогой цене, но когда ты становишься зависимым от поставок из страны, которая независимое государство Украину исторической ошибкой, то это нужно рассматривать как своеобразные данайские дары.

Во-вторых, в Минских соглашениях ни словом не вспоминается термин "автономия". Там говорится о предоставлении "особого статуса для временно оккупированных территорий". Это логично, потому, что после стольких лет военных столкновений просто возвращение статуса кво, то есть состояния, которое было до марта 2014 года практически невозможно. Проще говоря, особый статус временно оккупирорваных территорий это куда больше чем статус кво, но и куда меньше чем автономия. Где-то посредине. В принципе, это нормальный компромисс, который нужно принимать.

Согласие же Украины предоставить статус автономии оккупированным территориям автоматически закрывает Нормандский формат, Минский процесс и ставит вопрос о снятии международных санкций с России. Надо быть готовым, что "автономия" будет блокировать процесс обращения Украины в международные суды по взысканию с России компенсации за принесенный многомиллиардный ущерб во время оккупации части украинских территорий на Донбассе.

Кроме того, предоставление статуса "автономии" тянет за собой возможные огромные политико-правовые потери для Украины. Мы хорошо помним, как Крымскую автономию Украины РФ оккупировала за 19 дней, за это время, проведя псевдореферендум, который якобы и есть правовой основой вхождения полуострова в состав России. Что может помешать Москве в недалеком будущем, после того как Украина и международное сообщество потратят уйму денег на восстановление разрушенного хозяйства ранее оккупированного региона, провести псевдо референдум под дулами российских автоматов, как это было в Крыму. После этого Москва международному сообществу будет доказывать "легитимность" присоединения бывшей украинской автономии к своей территории.

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Нужно быть также готовым, что органы управления "автономии" по определению будут блокировать привлечение местных боевиков и представителей российских оккупационных войск к суду за совершенные военные преступления. А это вызовет уже широкое недовольство среди украинских граждан, которые потребуют от силовых органов принятия мер. Это снова повлечет эскалацию обстановки и возможное начало столкновений. Только российская армия к этому будет уже давно готова, ожидая подходящего момента. И как результат, либо отход "автономии" в состав России либо широкомасштабная война с РФ, которая пошлет свои войска защищать права человека для местных жителей, часть которым она уже предоставит российские паспорта.

Понимаю, что российские войска не появятся до тех пор, пока Киев не будет напрямую сближаться с Европой и США. Однако, только на повестку дня станет вопрос о возможности реального членства Украины в ЕС или НАТО, ждите новой войны с Россией, которая ее начнет на Донбассе.

Это реальная и катастрофическая по своему характеру перспектива развития событий для Украины в случае предоставления статуса "автономии" оккупированным территориям Донбасса. Нужно ли такой сценарий нашей стране? Ответ очевиден.

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