Так называемая подписанная сторонами "формула Штайнмайера" – это пока всего лишь очередная бумага в длинном списке макулатуры, которая сопровождает не имеющий к этой макулатуре никакого отношения реальный военный конфликт между Украиной и людоедами. Проблема не в самом этом документе, а в том, будет ли он реализован в том порядке, которого вот уже пять лет требует Кремль. Если "стопроцентная" Верховная Рада Владимира Зеленского сейчас примет закон о реализации этой "формулы" и затем воплотит его в жизнь, то это станет самой крупной катастрофой для "постмайданной" Украины.

Однако может случиться, что "формула" так и останется пустышкой: Рада не примет закон, и никаких выборов под дулами российских автоматов не будет – именно так, как пообещал Зеленский. В этом случае Кремль сохранит "лицо", получив возможность рассказать по НТВ о "победе" Путина, а Киев сможет вернуть очередную группу пленных. Второй вариант вполне возможен, учитывая, что весь минский процесс с самого начала вообще является фикцией: российские вурдалаки остановились на линии разграничения не из-за какого-то там Минска-2, а просто потому, что украинские войска научились оказывать им эффективное сопротивление.

А раз Минск-2 – декорация, необходимая лишь для сохранения санкций против России, то почему какая-то там очередная "формула" обязательно должна получить хоть какое-то воплощение? "Вам хочется песен – их есть у меня". Пожать руку кремлевской кикиморе? Пожалуйста. Все ради возвращения украинцев из российской тюрьмы.

Вот только нет никакой уверенности в том, что Зеленский действительно сможет выполнить обещание не проводить выборов до вывода российских войск и передачи Киеву границы. Ведь что на самом деле всех нас настораживает в этой формуле, на подписание которой согласились украинские власти? А то, что совершенно непонятно, зачем вообще нужна эта "формула", когда есть Минск-2. Пусть кривой и косой, пусть декоративный – однако, во всяком случае, Кремлю там поставлены четкие условия для реализации электоральных процедур на Донбассе: вывод войск и возращение границы ее владельцу.

Зато "формула", как теперь выясняется, не содержит вообще никаких условий для проведения выборов: она просто констатирует необходимость их осуществления! Из заявлений Зеленского следует, что, по сути, "формула" подписана исключительно ради возможности обменять "символ" на живых людей – как это недавно произошло с Цемахом, которого поменяли на десятки украинцев. Такова трактовка Киева. А трактовка Кремля, надо полагать, будет совершенно иной: Путин теперь будет напоминать о существовании этой "формулы" Зеленскому и европейским партнерам при каждом удобном случае, включая предстоящую нормандскую встречу. Той самой, в которой Зеленский почему-то нуждается настолько, что решил подписать откровенно капитуляционный документ.

Зачем же, спросит затем Путин, нам Минск-2, когда есть подписанная Киевом "формула" под авторством того самого человека, который в 2008 году предлагал впихнуть в грузинское тело полностью контролируемую Россией милитаризованную Абхазию с "особым статусом"? И я совсем не уверен, что мечтающий о "диалоге" с Путиным Макрон и уходящая на пенсию Меркель откажутся от такого соблазнительного предложения – надавить на Зеленского с тем, чтобы он реализовал "формулу" вне связи с Минском-2. Берлину, Парижу и Европе в целом совершенно безразлично, на каких условиях наступит мир в Украине.

Им главное – чтобы "перестали стрелять". А будет ли после этого существовать украинское государство или вместо него на карте мира появится Киевская область Российской Федерации – для Брюсселя с его ворохом проблем это вопрос десятый.

Таким образом, "формула" – это для Москвы всего лишь хитрый способ обойти препоны минских соглашений. Подписав этот документ, Зеленский ступил на зыбкую почву. Решив играть с шулером, который опытнее его на порядки, он пошел на крупную символическую уступку в надежде на будущие преференции. С другой стороны, шулер на то и шулер, что у него не столько хороши карты, сколько навыки создания хорошей мины при плохой игре.

Иногда – когда оппонент пасует – это срабатывает. Именно на такой блеф Путин как раз всегда рассчитывал, потому что никаких реальных геополитических инструментов у него на самом деле нет. Победить Кремль в этой игре можно только в двух случаях – если ты профессионал, умеющий ловить оппонента за руку, или если ты вообще отказываешься играть. Готов ли Зеленский к игре в высшей лиге, если он даже толком не знает о таком нюансе, как принципиальное отсутствие конфиденциальности в переговорах с иностранным лидером – большой вопрос.

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