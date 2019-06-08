Сегодня лидер партии "Сила и честь" экс-глава СБУ Игорь Смешко представил первых 10 кандидатов предвыборного списка в Раду.

Вот вроде бы всё правильно говорил И.Смешко, согласен, мы увидели симпатичные и знакомые лица политиков, которые нас привели вот к такому масштабному кризису. Ну, и сколько еще раз нужно повторять, что нельзя доверять выводить страну из кризиса тем, кто Украину в него завел?!

Скриншот с видео

Пора бы уже понять, что каждый политик играет такую роль, какая ему по силам. Со Смешком или без него эти политики сильнее, умнее и честнее не станут.

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