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2 жовтня • оновлено в 09:31
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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядач Всі статті автора

Если снять розовые очки, то это окончательное поражение Украины

16т Читати матеріал російською

Противно даже говорить о таком, как o некоем достижении!!!

Нус, я так понимаю автономный Лугандон, с целым рядом русских условий, которые называются "особый режим" (русский язык, особые понятия и законы, невозможность преследовать различных местных авторитетов и т.д.) - то, на что соглашается Зеленский? Крым - теперь вообще не обсуждают, так как он, в таком раскладе, уже точно становится русским - разве, что признания на то нет.

Точно до буквы то, что я писал несколько недель назад и начался срач, где мне клялись, что никогда такого не будет. А вас, господа поимели ввиду и продали за 3 копейки, ради какого то неясного мира на Донбассе.

Это, если перестать смотреть через розовые очки, полное и окончательное поражение Украины и ничего больше. И его подписывает Зеленский, который шёл с этим на выборы и полностью не выдерживает давления в такой ситуации, как в Украине.

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"Что предполагает формула Штайнмайера?

Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу мира на Донбассе.

Если вкратце, то формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают".

Короче, всё это можно сливать - дальнейшее абсолютно предсказуемо. Без моих комментариев дальнейших...

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Автор
Олександр Флінт Олександр Флінт
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Росії війна Донбас Новини Донбасу
Джерело
Джерело: Facebook Александра Флинта
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Доверять Украине нельзя - там только и говорят о мести и судах против ополченцев Донбасса и вообще всех дончан в ДНР-ЛНР. Будут сажать публично, убивать за углом. Надо присоединять Донбасс к России - только так спасем людей, братьев-дончан! Украина - это вселенское отродье.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Федяков Алексей, ну да - вс контролируемую территорию уже распяли в трусиках, первую - Нелю Штепу самим не надоело?
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Украина теперь получила и позор и войну!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зебил,бл..
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