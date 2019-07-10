Идёт спор в Facebook по поводу отмены военного парада на День Независимости. Надо он, не надо. Прав Зеленский, не прав.

У меня нет сформировавшегося мнения по данному вопросу. Парады дело хорошее, но они всегда были на периферии моих интересов. И всё же. И всё же.

Владимир Зеленский

Как мне кажется, провести военный парад и более того, возглавить его, больше всего надо одному человеку. Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!