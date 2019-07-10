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Олександр Деркач
Олександр Деркач
Співвласник компанії "Молочний альянс" Всі статті автора

Зеленский должен возглавить парад

8.3т Читати матеріал російською

Идёт спор в Facebook по поводу отмены военного парада на День Независимости. Надо он, не надо. Прав Зеленский, не прав.

Новини
Чем так важен парад?

У меня нет сформировавшегося мнения по данному вопросу. Парады дело хорошее, но они всегда были на периферии моих интересов. И всё же. И всё же.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как мне кажется, провести военный парад и более того, возглавить его, больше всего надо одному человеку. Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор
Олександр Деркач Олександр Деркач
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Деркача
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