Александер Гуґ: Ми на початку спіралі насильства на Донбасі

На Донбасі нині найгірший від початку 2018 року період ескалації між сторонами конфлікту. Причина - недотримання мінських угод. Про це в інтерв'ю DW розповів перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ.DW: Пане Гуґ, в чому причина чергової ескалації на Донбасі?

Александер Гуґ (Alexander Hug): Протягом останніх трьох тижнів СММ ОБСЄ спостерігає по обидві боки лінії фронту важку зброю, кількість якої збільшується. Ідеться, зокрема, про танки, міномети, артилерію, ГРАДи, які мали б бути відведені від лінії фронту згідно з мінськими угодами. Було також зафіксовано застосування цієї зброї. Водночас загалом за останні два-три тижні ми спостерігаємо збільшення кількості порушень перемир'я, що призводить до збільшення чисельності постраждалих серед мирного населення, збільшення кількості зруйнованої інфраструктури і збільшення числа інцидентів, пов’язаних з нашими спостерігачами. Це все призводить до посилення напруги в регіоні і збільшення насильства. Головна причина тут - це недотримання базових військово-технічних заходів, прописаних мінськими угодами.

Тобто важка зброя знову на лінії фронту?

Я не можу сказати, що вся важка зброя повернута на лінію фронту, але за останні кілька тижнів ми спостерігаємо там все більше важкої зброї, ніж раніше.

Чи можливо сказати, що стало збудником чергової ескалації? Яка дія чи провокація і з якого боку від лінії фронту?

Це неможливо сказати, і я не думаю, що з'ясовувати, хто винен, якось допомогло б. Факт полягає в тому, що обидві сторони не дотримуються того, про що вони домовились, обидві сторони говорять, що вони лише стріляють у відповідь. І ви можете лише уявити собі логіку такої аргументації: якщо ви стріляєте у відповідь, ви маєте очікувати, що інша сторона також стрілятиме у відповідь, на що ви знову стрілятимете у відповідь на цю відповідь. І це буде безкінечна спіраль насильства, і я думаю, що ми лише на початку такої спіралі.

Ви вважаєте, це лише початок?

Я не знаю, наскільки далеко це зайде, але точно є ймовірність того, що буде набагато гірше, ніж зараз, якщо потрібні заходи не будуть вжиті, щоб відвести важке озброєння назад і примусити до режиму припинення вогню, як це було узгоджено.

Російські ЗМІ та медіа так званої "ДНР" пов'язують ескалацію з фіналом Чемпіонату світу з футболу, який проходитиме у Росії. Мовляв, Україна своїми активними військовими діями хоче зіпсувати святковий настрій. Чи поділяєте ви таку думку?

Ви знаєте, що СММ ОБСЄ не спекулює на таких темах. Причина, чому порушення перемир'я тривають з обох боків лінії конфлікту менш важлива, ніж чому обіцянки, надані в Мінську, не виконуються. Якщо ви читаєте наші доповіді, ви можете чітко побачити, що зброя, яка мала бути відведена, позиції, які мали бути звільнені, міни, які мали бути прибрані - все це ще на своїх місцях. Зброя не відведена, і позиції не звільнені. Я думаю, питання, яке тут має бути поставлено: чому сторони не виконують обіцянки, які вони дали у Мінську, і чому вони не ставлять тривоги, потреби і страхи мирного населення на перше місце. Якщо вони зроблять це, ситуація значно зміниться. Усе інше буде лише спекуляцією і не посприяє вирішенню ситуації. Давайте сконцентруємося на тому, про що було домовлено, прискоримо заходи, які принесуть спокій, якщо їх повністю виконати.

Якщо порівняти загострення ситуації на сході України з попереднім часом, наскільки складна ситуація нині?

Якщо порівнювати з останніми місяцями, це найгірший період, коли ми спостерігаємо значне використання важкого озброєння. Цьогоріч це один з найбільш важких моментів, які ми бачили. Протягом дня ми маємо від двохсот випадків порушення перемир'я до двох тисяч, як це було востаннє 16 травня. Кількість порушень перемир'я коливається в різні дні. І велика чисельність постраждалих серед мирного населення - це прямий наслідок напруги, що зростає. Якщо домовленості не будуть повністю виконуватися, мирне населення і далі страждатиме.