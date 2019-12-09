"Зеленський ще той горішок": Пономарьов розповів про плани Путіна на переговорах у Парижі

Російському президенту Володимиру Путіну важко буде переконати українського колегу Володимира Зеленського щодо поступок із вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, Зеленський не такий вже слабкий переговірник, як його намагаються подати, головне, щоб він не поспішав повернутися з переговорів із Парижу "з перемогою за будь-яку ціну".

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"В обох сторін є потужний стимул домовитися. Путін хоче зістрибнути з міжнародних санкцій, а на Зеленського тисне українське суспільство, його 72% виборців, які голосували за нього за умови, що він укладе мир. Але не варто недооцінювати українського президента. Він людина досить жорстка і далеко не така поступлива, як його намагаються подати. Путіну буде нелегко його розгризти щодо Донбасу. Він ще той горішок. Головне, щоб не поквапився повернутися додому з перемогою за будь-яку ціну. Думаю, на Банковій це розуміють", – підсумував Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілля Пономарьов говорив, що українському президенту Володимиру Зеленському в недалекому майбутньому доведеться укласти "похабний мир" із главою РФ Володимиром Путіним.

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