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9 грудня • оновлено в 17:53
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"Зеленський ще той горішок": Пономарьов розповів про плани Путіна на переговорах у Парижі

3.8т
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Російському президенту Володимиру Путіну важко буде переконати українського колегу Володимира Зеленського щодо поступок із вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це у блозі на OBOZREVATEL написав ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, Зеленський не такий вже слабкий переговірник, як його намагаються подати, головне, щоб він не поспішав повернутися з переговорів із Парижу "з перемогою за будь-яку ціну".

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"В обох сторін є потужний стимул домовитися. Путін хоче зістрибнути з міжнародних санкцій, а на Зеленського тисне українське суспільство, його 72% виборців, які голосували за нього за умови, що він укладе мир. Але не варто недооцінювати українського президента. Він людина досить жорстка і далеко не така поступлива, як його намагаються подати. Путіну буде нелегко його розгризти щодо Донбасу. Він ще той горішок. Головне, щоб не поквапився повернутися додому з перемогою за будь-яку ціну. Думаю, на Банковій це розуміють", – підсумував Пономарьов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілля Пономарьов говорив, що українському президенту Володимиру Зеленському в недалекому майбутньому доведеться укласти "похабний мир" із главою РФ Володимиром Путіним.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Донбас Новини Росії
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Южный Гарик
Южный Гарик
А зачем ему переубеждать зелю? Он просто поставит его перед фактом необходимости соблюдения Минска и все....
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Гонта Алексей
Гонта Алексей
Клоуны в атаке!?!Зачем нести пургу? 72% и так все устраивает.
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