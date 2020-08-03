Для меня, украинского американца пропитанного злокачественной агрессивной политкорректностью, неприемлемы любые проявления расизма, ксенофобии, женоненавистничества и, разумеется, эйджизма.

Но, увы, вся моя политкорректность была разбита в пух и прах при наблюдении акта самосожжения, который давеча совершил на глазах у многомиллионной аудитории российских телезрителей, 87-летний первый президент Украины.

Я говорю, разумеется, об эфире программы “60 мин”, с доблестью отработаннoм Ольгой “Сливной Бачок" Скабеевой.

19-минутное ауто-да-фе Леонида Макаровоича Кравчука по скайпу, являет собой хрестоматийное пособие по анатомии российской ТВ пропаганды. Дорогой, но предельно понятной и простой, построенной по принципу напева наперсточников эпохи поздней перестройки: “Закрутил, завертел всех запутать захотел.”

Не буду анализировать мудрость замены второго престарелого президента еще более престарелым первым. Об эту тему уже немало перьев сломано. Пройдусь лишь по форме и содержанию этого телевизионного действа.

Первую спичку на разложенную под собой соломку кинул сам Леонид Макарович, с улыбкой, сально пошутив на тему “35-летнего импотента” которому он фору готов дать, парируя замечание по поводу своего внушительного возраста. Моментально команда живущая в скабеевском ухе подобрала достойного кандидата на этого “35-летнего импотента,” снисходительно при этом заметив, что видимо в силу своего по-человечески понятного склероза, Леонид Макарович на 7 лет занизил возраст своего 6-го по счету преемника. То бишь, Владимира Зеленского.

Тут же (новая фишка росс тв) застывает лицо пошутившего, наносится штамп с цитатой “шуточки,” в то время как он, сам собственно не подает никаких признаков того что понял, что вообще произошло. А что произошло: в уличной форме был опущен Владимир Зеленский, над чем посмеялись все на сцене, и из вежливости, боясь переспросить о чем речь, посмеялся и ЛМК, которого в довесок успела пожурить ведущая, мол, “зачем так некрасиво шутить над своим же молодым, но тем не менее, президентом!”

Разогрев публику столь залихватским юмором, ЛМК решает выкинуть свой первый туз о некоем “Фонде восстановления,” который, когда оба народа наконец то “услышат друг друга,” примет на свой счет сумму необходимую на восстановление Донбасса. На праведное возмущение Скабеевой, что мол, “как же Россия будет платить, ведь не мы же бомбим,” ЛМК поспешил успокоить ее, что речь не об указывании пальцем, а просто для начала о “создании Фонда.” Таким образом вроде как согласившись с ней.

Когда же речь зашла о том, кто же таки воюет на Донбассе, ЛМК на ум пришли “сепаратисты, турки, киргизы и кого там только нет.” Нет там только, судя по всему, русских, которые не вошли в список воюющих на востоке Украины.

В конце концов, ЛМК, будучи уверенным в своем гении собственноручно “примирить” оба народа и заставить их услышать друг друга (неоднократно ссылаясь при этом на некие мифические “64 года что он у власти”), подытожил кличем в духе “ни нашим ни вашим”: “У нас националисты, у вас шовинисты.” Обе стороны грешны, значит найдут общий язык!

Вишенкой на торте, когда языки пламени уже подобравшись к челу ЛМК, была мольба о спасении, судя по всему своем личном: “Перестаньте вешать на нас ярлыки!”

В сухом остатке, ЛМК отыграл на 5 баллов столь знакомую роль зрителям “60 мин” “недалекого хохла,” которую с самого “КрымНаша” играют некоторые патриотически настроенные украинские политологи, свято веруя, что вот вот их таки услышат.

Мораль истории проста. Украинцы, политологи вы, либо бывшие или нынешние президенты: НЕ ЛЕЗЬТЕ в логово зверя! Вас никто не услышит, а просто закусит вами. Ну, а если таки неймется, вот вам пример для подражания, от вашего скромного слуги.

А вопрос стоит ребром: неужели никто не имеет контроля над украинским мессиджингом? Либо это позорное действо и есть мессидж? Как и упорно укореняющееся в народе впечатление, что ЛМК выполняет задание представителя Путина в Украине, да не будет всуе упомянуто всем вам известное имя его.

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