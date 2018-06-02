Акції на підтримку Сенцова пройшли в багатьох країнах світу

Акції за звільнення ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова відбулися не лише в Україні, а й в багатьох інших державах світу. До глобальної кампанії також долучилися дипломати.У Києві у суботу, 2 червня, участь в акції на підтримку ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших громадян України, котрі зазнали переслідувань у Росії, взяли кілька сотень людей. Заходи на підтримку ув'язнених в РФ українців з вимогою звільнити їх провели також в Івано-Франківську, Ужгороді й Дніпрі. Аналогічна акція пройшла і під консульством Німеччини в Одесі.

До кампанії приєдналися дипломати

Тим часом до глобальної кампанії за звільнення ув'язненого Олега Сенцова приєдналися й посольство США та Великобританії в Україні. Повідомлення про це поширили прес-служби американського та британського диппредставництв на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook та Twitter.

"Велика Британія підтримує глобальну кампанію із закликом до Росії звільнити Олега Сенцова та інших політичних в'язнів", - зазначається також в заяві прес-служби британського посольства в Україні, оприлюдненій в Facebook.

Затримання в Росії

Підтримати Сенцова вийшли і в Росії, де не обійшлося без затримань. За даними правозахисного порталу ОВД-Инфо, цього дня у Санкт-Петербурзі затримали активістів, котрі розгорнули прапор України перед будівлею суду. Проти двох затриманих склали протоколи про повторне порушення порядку проведення громадського заходу. Ще одну дівчину відпустили без складання протоколу.

У Москві підтримати Олега Сенцова вийшло понад 15 осіб, повідомляє "Эхо Москвы". Згідно з повідомленням, серед учасників був і режисер Борис Хлєбніков. Про затримання не повідомляється.

Президент України Петро Порошенко подякував усім учасникам демонстрацій, написавши про це в соціальній мережі Twitter.

Організатори кампанії SaveOlegSentsov на сторінці в інтернет-сервісі Flickr опублікували фотографії з акцій і в таких, як Ліон, Париж, Бордо, Лейпциг, Оттава, Женева, Варшава, Рига, Сідней, Тель-Авів, Брюссель, Відень. Раніше організатори кампанії анонсували проведення 1-2 червня акцій в близько 50 містах 20 країн світу. За інформацією Української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, в Росії наразі за політичними мотивами утримують 64 українців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Олега Сенцова затримали в Криму в 2014 році за звинуваченням у підготовці терактів на півострові і створенні терористичного угруповання. У 2015 році у РФ його засуджено до 20 років позбавлення волі. У середині травня Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких незаконно ув'язнили у РФ та анексованому Криму.