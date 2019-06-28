Активісти "перейменували" Окружний адміністративний суд на "окупаційний"

28 червня під Окружним адміністративним судом м. Києва відбулася акція протесту. Активісти, учасники Революції Гідності, висловили обурення антинаціональним рішенням цього суду, які були прийняті за останні п’ять років.

"У цьому суді досі працюють судді часів Януковича, які забороняли Майдан,переслідували учасників Революції Гідності. Ці судді розвалювали справи щодо Розенблата. Ніхто з них не поніс покарання, нікого не торкнулась люстрація", - зазначив громадський активіст Андрій Юсов.

За його словами, останні рішення адмінсуду – заборона перейменовувати Московський патріархат на російську церкву, а також повернення проспектам Бандери і Шухевича в Києві старих назв – ще раз доводять, що цей суд працює не на державу Україна, а на користь окупантів.

"Тому цей суд має називатися "окупаційний", а не окружний", - зазначив активіст, розмістивши на будівлі суду плакат із назвою "Окупаційний адмінсуд м. Києва".

Під час акції під будівлею суду також залишили російські рублі.

"Такими грошима, очевидно, розраховуються із суддями цього суду замовники тих рішень, які тут ухвалюються", - зазначив Юсов.

Суддям цього суду передали вимогу від учасників акції повернутися в українське правове поле, а також Конституцію України.

"Судді адмінсуду регулярно порушують закон. Вони мають пройти люстрацію і понести відповідальність за ухвалені неправомірні рішення. На ваше місце мають прийти ті, хто керуватиметься літерою закону, а не продаватиме свій статус", - зачитав рядки вимоги Юсов.

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