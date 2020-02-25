Аксьонов, Поклонська та Константинов: як склалося життя головних кримських зрадників

26 лютого 2014 року в Криму почалися події, які призвели до окупації українського півострова. Участь у анексії брали кримські політики, що діяли за вказівкою Кремля.

Окрім інших, такою маріонеткою був "глава" Криму Сергій Аксьонов, пише "Українська правда". Він був одним із лідерів російського вторгнення в Криму, а потім і очолив окупаційну владу. З 2014 року і дотепер Аксьонов залишається "главою" Криму.

У 2014 році він також очолив список кандидатів до "парламенту Криму" від "Єдиної Росії". Окупанта нагородили декількома російськими орденами й медалями.

Сергій Аксьонов

Після анексії Криму доходи його сім'ї зросли в кілька разів. Дружина, наприклад, на третьому році окупації заробила в 11 разів більше, ніж у 2014-му. 22-річна дочка займається бізнесом. А на тещу записана квартира на 234 м² в елітному районі Москви.

Путін і Аксьонов

Українські правоохоронці підозрюють Аксьонова в сепаратизмі, захопленні влади, створенні злочинної організації. Він оголошений у розшук.

"Глава уряду" Криму Володимир Константинов і після російського вторгнення зберіг свій пост. З моменту анексії він одним із перших вступив до лав путінської "Єдиної Росії" і став другим, після Аксьонова, номером.

Володимир Константинов

Також після окупації бізнес, який пов'язують із Константиновим, пішов угору. Перереєстрована за російськими законами "Консоль-Строй ЛТД" з 2015 року отримала держзамовлень на понад 2 мільярди рублів.

Водночас з цією ж "Консоллю", яка була зареєстрована за українським законом, зараз судяться клієнти, які так і не побачили оплачених квартир. Тільки державі вона винна понад 10 млн гривень.

Константинов і Аксьонов у Кремлі

Константинов перебуває в розшуку за держзраду, сепаратизм, захоплення влади й створення злочинної організації.

Нинішня депутатка нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська ще в лютому 2014 року приїхала до Криму, де розпочала співпрацю з сепаратистами. 11 березня її призначили "прокуроркою Криму".

Зазначимо, що саме за клопотанням Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу – Росія визнала його "екстремістським".

Поклонська в Криму

Також вона приклала руки до звинувачень у справі режисера Олега Сенцова й учасника Євромайдану Олександра Костенка. Депутаткою Держдуми РФ Поклонська стала в 2016 році.

Додамо, що в Москві вона вийшла заміж і незабаром розлучилася з колишнім керівником апарату уповноваженого з прав людини в Росії Іваном Соловйовим.

Наталя Поклонська

Поклонська в Госдумі РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС РФ виступив із брехливою заявою про те, що Гаазький арбітраж нібито став на їхній бік і визнав суверенітет окупантів над Кримом.

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