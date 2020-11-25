Айна Тимчук: що відомо про нову очільницю Харківської ОДА та її майно

Харківську обласну державну адміністрацію очолить чиновниця з більше ніж 20-річним стажем держслужби Айна Тимчук.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 25 листопада. Вона замінила на посаді голови ОДА Олексія Кучера, про її майбутнє призначення говорили вже кілька місяців, повідомляє depo.Харків.

Айна Тимчук народилася 21 листопада 1973 року в Дніпрі.

У 1995 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "управління трудовими ресурсами".

У 2004 році отримала диплом Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України (спеціальність – державне управління).

У 2008 році чиновниці надане почесне звання "Заслужений економіст України".

Має державні нагороди, зокрема, орден княгині Ольги III ступеня. Його вручив Тимчук у травні 2019 року президент Петро Порошенко.

У 1990-х роках чиновниця працювала у Дніпропетровській міській раді бухгалтером та інженером-спеціалістом.

За часів Леоніда Кучми почала працювати у Дніпропетровській ОДА – спочатку на посаді заступниці керівника апарату, пізніше – керівницею апарату та заступником голови ОДА.

У 2004 році після обрання президентом Віктора Ющенка обіймала посаду заступниці голови Дніпропетровської облради.

У 2006 році повернулася до Дніпропетровської ОДА на посаду керівника апарату, у 2007-му стала заступницею голови ОДА.

За часів Віктора Януковича переїхала на роботу в Харкові, працювала радницею з організаційних питань Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

З листопада 2010 року до березня 2014 року Тимчук обіймала посаду заступниці Харківського міського голови – керівниці справами виконавчого комітету міської ради.

Коли президентом обрали Порошенка, повернулася в Дніпропетровську ОДА на посаду заступниці керівника апарату.

З січня 2018 року була керівницею апарату Дніпропетровської облдержадміністрації.

Айна Тимчук adm.dp.gov.ua

Що відомо про статки Айни Тимчук

Згідно з електронною декларацією чиновниці, яку та подавала у травні 2020 року, вона не має спільного господарства ні з ким, тобто проживає одна.

Проте, як виявили журналісти, жінка має двох доньок, які дійсно проживають окремо, а також цивільного чоловіка Андрія Тимчука.

Власного житла й транспорту в чиновниці офіційно немає.

Водночас Тимчук задекларувала два елітних швейцарських годинники – Ulysse Nardin і Chopard.

Відомості з декларації Айни Тимчук youcontrol.com.ua

За 2019 рік посадовиця заробила 430,5 тис. грн у Дніпропетровській ОДА.

Відомості з декларації Айни Тимчук youcontrol.com.ua

Також вона задекларувала готівкою $70 тис. і 730 тис. грн.

Відомості з декларації Айни Тимчук youcontrol.com.ua

У жовтні 2017 року журналісти Bihus.info написали, що Тимчук приховувала майно в матері, але після її смерті була вимушена вступити у права власності на успадковане. Мова про квартиру площею 31 кв. м у Києві та на 70 кв. м у Дніпрі, дві земельні ділянки та будинок площею 173 кв.м у с. Олександрівка Дніпропетровської області.

Водночас у декларації чиновниці з’явився автомобіль Mercedes-Benz GL 550 2007 року випуску із позначкою про спадщину.

Пізніше Тимчук подарувала дніпровську нерухомість старшій доньці Любові Гордієнко, київську – молодшій Надії Риженко.

Відомості з декларації Айни Тимчук youcontrol.com.ua

Також, згідно з інформацією, в березні 2017 року вона продала Mercedes-Benz нібито за 300 тис. грн.

Що відомо про чоловіка Айни Тимчук

Чоловік новопризначеної голови Харківської ОДА Андрій Тимчук – відомий харківський чиновник.

За часів Порошенка очолював Департамент екології та природних ресурсів Харківської ОДА.

За відомостями журналістів, жінка у лютому 2017 року подарувала йому будинок площею 173 кв. м у Харкові.

У жовтні 2020 року під час місцевих виборів Тимчук став депутатом Харківської міськради від партії "Слуга народу".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Кабінет Міністрів України 25 листопада погодив звільнення голів Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова та Харківської ОДА – Олексія Кучера.

На посаду очільника Закарпатської ОДА погодили призначення підприємця, директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова. Головою Харківської ОДА стала керівниця апарату Дніпропетровської облдержадміністрації, ексрадниця, колишня заступниця мера Харкова Геннадія Кернеса Айна Тимчук.