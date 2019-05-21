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Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
ЖурналістВсі статті автора

"Общая историческая память": такая поддержка украинцам от русских не нужна

7.4тЧитати матеріал російською

Сознание "русского либерала" — это смешанный лес из родных берёзок и причудливых имперских грибов, порождающих смысловые галлюцинации.

К примеру, Михаил Борисович Ходорковский сейчас высказывает поддержку Владимиру Зеленскому. Пишет, что у нас хороший президент, правильный! И, судя по высказываниям о внешней политике, не поспоришь: Зеленский сходу призвал Запад усилить санкции против России, заявил, что Крым — украинский, точка, не будет никаких компромиссов.

Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский

Проблема грибов с березками только в том, что одновременно Михаил Борисович просит Запад... снять с России экономические санкции. А в Крыму, по мнению Ходорковского, нужно провести ещё один референдум, чтобы "люди сами решили".

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Получается, что Зеленский говорит прямо противоположное Ходорковскому, а Ходорковский его поддерживает! Согласитесь, очень причудливо трусы облегают крестик.

А еще Михаил Борисович пишет, что россияне должны поддерживать украинцев ради "нашей общей исторической памяти". На этой шуточке я сломался и написал ему в комментариях, что вряд ли украинцам нужна такая поддержка от русских (нормальные русские не болтают — волонтёрят, воюют, материально помогают нашим волонтёрам и фронту). Как излишни и рассуждения о политике в Украине, в которой "русские либералы" плавают, как рыба в саванне. За что я был послан к черту. Что сказать. Вы, наверное, Путина пошлите сначала, уважаемый Михаил Борисович, а потом уже приходите с политическими рекомендациями, и, пожалуйста, без "общего прошлого". С настоящим бы разобраться и как можно дальше развести будущее с зарослями у вас в головах.

upd. Гоблин — и тот оценивает Зеленского адекватнее.

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Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Айдера Муждабаева
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Ivanov Igor , когда Иван Грозный перестал платить дань крымскому хану , крымский хан двинулся на Москву Грозный сбежал , оставив Москву на разграбление татарам , а впоследствии уплатил дань за все годы .
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
.и снова вспоминается уже давний отходняк,о жидах ,хохлах и кацапах,.
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Носорог вам брат, кацапские твари.
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