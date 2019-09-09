8 сентября в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. МИД Украины выразило протест в связи с голосованием в аннексированном Крыму

Сложно говорить о каких-то выборах в Крыму, о их признании или непризнании. Даже на этот фейковый референдум, который оккупанты проводили в 14-м году, пришло не больше 34% населения. Это все подтверждается кадрами канала ATR, который он снимал еще в марте 14-го года. И то, что оккупанты кому-то рассказывают о каких-то выборах, это все изначальный фейк. Никогда в Крыму не было нормальных выборов. Никаких. И в этот раз голосовать крымчане тоже не ходили. Ну, и правильно, что не пошли. А что решает их голос?

В России никакие выборы ничего не решают. А в местные органы власти – так вообще ничего. Крымчанам уже давно дали понять, что их мнение вообще никто учитывать не будет. Это самое большое удивление, которое испытывают сторонники "русского мира" от того момента, как они вдруг выяснили, что они на хр*н этому русскому миру не нужны.

Никакие выборы в Крыму никакие страны априори не признают потому, что весь цивилизованный мир считает Крым оккупированной территорией. О каких выборах может идти речь? Какой смысл кому-то говорить, что мы не признаем выборы в Крыму, если эти страны не признают саму власть России в Крыму. Крым – оккупирован.

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