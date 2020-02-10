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10 лютого • оновлено в 19:02
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Ахтем Чийгоз: поставте нардепу гостре питання

1.3т
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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV у понеділок, 10 лютого, стане народний депутат України від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Ахтем Чийгоз: поставте нардепу гостре питання

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Ахтемом Чийгозом сьогодні о 17:30.

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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Кто такой, по-вашему, народ Украины, с чего он начался и что объединяет его поколения? Как назвать ситуацию в Украине, когда заявленная Конституцией демократия и власть народа фактически игнорируется методом официальной неопределенности этого народа? Кто должен отвечать за то, что народ Украине в собственной стране бомж?
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