Агресія РФ проти України триває довше Другої світової: В МЗС озвучили дані щодо загиблих

Збройна агресія Росії проти України затягнулася на більш тривалий час, ніж Друга світова війна.

Внаслідок цього на Донбасі загинули понад 13 тисяч осіб, ще 27 тисяч отримали поранення. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в онлайн-зверненні до Ради безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Арріа, передає "Інтерфакс-Україна".

"На короткий час жила надія, що зі створенням ООН виникне більш справедливий і мирний світ. Із застосуванням сили проти територіальної цілісності політична незалежність будь-якої держави була б неймовірною. На жаль, для деяких, включаючи одного з постійних членів Ради безпеки ООН, це зобов'язання не значить занадто багато. Російська агресія проти України, яка привела до незаконної окупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга світова війна", – зазначив іністр.

Кулеба додав, що піднесення ролі Йосипа Сталіна в РФ служить виправданню агресії Москви проти України і Грузії.

"Це служить імітації почуття бездоганності режиму, створення образу зовнішнього ворога і виправдання агресії Москви проти сусідів, таких як Україна і Грузія, і гібридних воєн проти багатьох інших країн", – підкреслив глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія приховала документи про Другу світову. За словами історика Ігор Чубайса, це свідчить про те, що у радянської влади було що приховувати.