На місцевих виборах восени 2020 року Аграрна партія України може здобути місця у радах сільських та невеликих міських об’єднаних територіальних громад, а також районних радах по всій Україні.

Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу "Перспектива" Євген Черненко, передає "УНІАН". На його переконання, представляючи інтереси дрібних та середніх фермерів, а також власників невеликих агрокомпаній та переробних підприємств, партія теоретично має шанси набрати голоси.

За словами Черненка, наразі майже половину експорту і значну валютну виручку країні дає саме аграрний сектор.

"Очевидно, що значний прошарок фермерів та власників невеликих агрокомпаній, які забезпечують ВВП та добробут країни, формують левову частку доходів місцевих бюджетів, а сьогодні ще й забезпечують власним коштом і силами багато соціальних функцій в селах і невеличких містечках – мають мати своє представництво у владі", – підкреслив експерт.

Черненко також висловив думку, що лише Аграрна партія України може представляти інтереси фермерів та власників невеликих агрокомпаній та переробних підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аграрна партія ухвалила рішення йти на місцеві вибори 2020 року за керівництва Михайла Поплавського.