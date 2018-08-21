Агнєшка Холланд: Олег Сенцов не помре мовчки

Голова Європейської кіноакадемії Агнєшка Холланд в інтерв'ю DW розповіла, чому європейські кінематографісти вимагають звільнення Олега Сенцова.Голова Європейської кіноакадемії, польська режисерка та сценаристка Агнєшка Холланд розповіла в інтерв'ю DW про те, чому європейські кінематографісти вимагають звільнення Олега Сенцова, які можливості є у Академії для того, щоб вплинути на його долю, і як вона особисто оцінює шанси українського режисера вийти на свободу і хоча б залишитися в живих.

DW: Олег Сенцов голодує з 14 травня. У вас є актуальна інформація про його самопочуття?

Агнєшка Холланд: Ні, такої інформації у мене немає. Ми сподівалися, що буде якась реакція на зустріч Анґели Меркель (Angela Merkel) і Володимира Путіна (канцлерки ФРН та президента Росії. - Ред.). Але поки нічого не сталося .... Нічого нового про стан Олега Сенцова нам не відомо. Всі намагаються якось вплинути на ситуацію: Європейський Союз, уряд Німеччини, Еммануель Макрон (президент Франції. - Ред.). Але, схоже, що Володимир Путін не хоче здаватися добрим. Він хоче, щоб Олег попросив про милість, хоче принизити його. І якщо Олег не принижуватиметься, не проситиме вибачення за злочини, яких він не скоював, то Путін дозволить йому померти.

Минулого тижня Кремль відхилив клопотання матері Олега Сенцова про помилування.

Саме так. Кремль чекає від Олега прохання про помилування, посилаючись при цьому на правила. Але це не правда. Немає таких правил. У процесах проти Pussy Riot і Ходорковського були клопотання про помилування, які надходили не від самих зсуджених. Тому що прохання про помилування означає визнання провини, а Олег завжди наполягав на тому, що він не винуватий. Amnesty International та інші організації також говорять про те, що він не скоював злочинів, в яких його звинувачують. Виходить замкнуте коло.

Олег, зрозуміло, не попросить про помилування і не погодиться на звільнення, якщо інші політв'язні залишаться в російських в'язницях. Але Путін не вважає за потрібне робити символічні жести, щоб показати світу, що він не безжалісний і жорстокий правитель. Чи не бачить необхідності і не робить. Усі його рішення продиктовані політичними інтересами. Захід не уявляється Путіну достатньо сильним, щоб побоюватися від нього покарання за подібні дії. Тому, що стосується Олега Сенцова, то я налаштована дуже песимістично. З іншого боку, все знаходиться в руках однієї людини, яка може бути вельми непередбачуваним.

Ви згадали, що Олег Сенцов вимагає звільнення всіх політичних в'язнів з України.

Так, голодування Олега - це не тільки протест проти його тюремного ув'язнення, а й проти позбавлення волі всіх українців, які опинилися через політичні мотиви в російських в'язницях. Більшість з них - просто заручники політичної ситуації. Вони не скоювали злочинів, в яких їх звинувачують. Олег демонструє з ними солідарність, знаючи, що він буде почутий. Він режисер, у нього друзі в різних країнах, він член Європейської кіноакадемії. У будь-якому разі, він не помре мовчки. Його опір частково є самопожертвою на користь тих, у кого немає його ступеня популярності. Так він сподівається пролити світло на становище політичних в'язнів з України, які були викрадені і відвезені в Росію чи заарештовані в Росії.

Європейська кіноакадемія кілька разів виступала з вимогами негайного звільнення Олега Сенцова. Був відкритий також банківський рахунок для збору пожертвувань на покриття судових витрат і допомогу його дітям. Чи плануються ще якісь дії з боку Академії?

Ми чекаємо, що буде далі, наші можливості обмежені. Ми можемо писати відкриті листи і проводити акції протесту, що ми і робили вже багато разів на кінофестивалях і на наших власних заходах. Європейська кіноакадемія через її учасників має контакти і з урядовими колами в різних країнах. Ми намагаємося використовувати наш вплив на місцевих політиків. Ми збираємо гроші. Ми використовуємо соціальні медіа для поширення інформації про становище Олега, щоб якомога більше людей знали про його долю, щоб заручитися підтримкою. Це все, що ми можемо зробити. Ми не можемо змінити рішення тирана. Нам залишається тільки молитися, щоб все це мало ефект, і сподіватися, що ще не занадто пізно.

Ви як і раніше твердо переконані в тому, що громадський тиск у випадку з Олегом Сенцовим допоможе?

Я не знаю іншого шляху. Найкраще - це тиск з боку громадськості і одночасно з боку дипломатії. Така суміш в минулому виявлялася найбільш ефективною. Крім того, самому Олегу важливо знати, що ми його не забули, що люди в різних країнах про нього думають, намагаються йому допомогти. І, крім того, це ще й свого роду моральна заява: ми не кинемо напризволяще нашого колегу, який потрапив в біду і незаконно заарештований. Ми робимо це також для себе, щоб не відчувати себе абсолютно безсилими.