Афери, отруєння і мільйони на рахунках: як опальний Смешко рветься в президенти

Один з технічних кандидатів в президенти України Ігор Смешко скромно називає себе "молодим політичним обличчям". При цьому послужний список екс-глави СБУ і Головного управління розвідки Міноборони вкрай підозрілий, а декларація – більш ніж значна.

Що ж приховує Смешко – в матеріалі OBOZREVATEL.

Смешко в політиці

Політична кар'єра "нового обличчя" почалася в 2004 році, коли він став членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна — дітям".

У 2006 році Смешко очолив Центр стратегічних досліджень та аналізу, а через три роки — політичну партію "Сила і Честь", яка взяла участь у позачергових виборах до Верховної Ради в 2014 році, але набрала в результаті 0,08% голосів виборців.

Ігор Смешко Андрій Гудзенко/LIGA.net

Із 2014 року Смешко обіймав посаду спочатку штатного, а через рік позаштатного радника президента України. У січні 2019 року, перед висуненням у кандидати, колишній розвідник склав свої повноваження й одразу пішов у політику.

Топ скандальних фактів про Смешка

У 2000 році СБУ порушила щодо Ігоря Смешка кримінальну справу за ст. 56, діючого на той час КК (зрада батьківщині у формі шпигунства). Як виявилося, працюючи військовим, військово-морським і військово-повітряним аташе з питань оборони України в США з 1992 по 1995 рік, Смешко був завербований спецслужбами США в ролі так званого "агента впливу". Також українськими фахівцями були виявлені рахунки, відкриті в банках США під час його перебування на посаді військового аташе.

Але до кінця розслідування не довели, що й не дивно, адже в 2003 році Смешка призначили главою того самого відомства, яке й завело на нього кримінальну справу. Судячи з усього, всі матеріали розслідування зникли безвісти.

Призначення на посаду глави СБУ відбулося вже за голови адміністрації президента, кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, коли чи не всі ключові вищі призначення в Україні узгоджувалися в адміністрації глави Кремля. З огляду на важливість посадової позиції Смешка, його "зміцнили" іншим ставлеником Медведчука — Володимиром Сацюком, який став заступником тодішнього глави СБУ.

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Саме ці двоє силовиків стали ініціаторами вечері на дачі Сацюка у вересні 2004 року, на яку був запрошений і там же, ймовірно, отруєний діоксином кандидат у президенти від опозиції Віктор Ющенко.

Слідом за цим поширилися розмови, що саме Смешко був причетний до отруєння. Щоправда, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону колишній начальник СБУ зізнався, що якби він поставив собі за мету отруїти Ющенка, то вона була б доведена до кінця.

Наслідки отруєння екс-президента Віктора Ющенка

Зазначимо, що справа про отруєння екс-президента України Віктора Ющенка розслідується досі.

Послужний список Смешка доповнюється скандалом навколо кришування стриптиз-бару "Варшава", розташованого на вул. Госпітальна в Києві. За деякими даними, з метою отримання прибутку ГУР МО в 1997 році взяли під контроль заклад і стали погрожувати його інвесторові. Про це громадськості стало відомо в 2008 році із заяви в прокуратуру цього ж інвестора Руслана Савлохова. Потерпілий скаржився на те, що співробітники ГУР "погрожують фізичною розправою йому та його родині, й труять як бізнесмена".

Новини Тимошенко свідчитиме у справі про фальсифікації Порошенком виборів

Ще одним скандалом, про який СБУшники пам'ятають досі, стала афера з будівництвом житла для співробітників відомства.

У 2004 році тодішній глава спецслужби Смешко звернувся до мера Києва Олександра Омельченка з проханням виділити земельні ділянки для будівництва житла "бездомним" працівникам свого відомства.

Київський мер силовикам не відмовив і дві ділянки землі рішенням Київської міськради були виділені. Для зведення будинків Смешко вирішив залучити інвесторів. Схема тут була такою. Будівельні компанії будують на цих ділянках житло і розпоряджаються ним на власний розсуд, а офіцерам СБУ в цих будинках виділяється якась частина квартир безкоштовно.

Силове відомство оголошує конкурс, у якому беруть участь 10 забудовників. Однак виграє тендер створене напередодні ТОВ "Стабіл". Одним із засновників цієї фірми була сестра глави СБУ.

Перемогу в конкурсі невідомого забудовника у відомстві пояснили тим, що він запропонував силовикам 14% квартир, а решта учасників тендеру виділяли тільки 12-13%. Але, як стверджували в той час джерела, конкурс не проводився взагалі. Встановити достовірність тендеру теж можливості немає, оскільки документи щодо торгів нібито були знищені після закінчення терміну давності.

Ігор Смешко

Для зведення будинку ТОВ "Стабіл" почала залучати кошти приватних інвесторів. Вартість квадратного метра становила приблизно 1000 доларів. Однак за два роки будівництво так і не почалося. У забудовника не виявилося дозвільних документів. Далі послідувала судова тяганина з керівництвом Солом'янського району столиці. Щодо будівельної компанії порушили кримінальну справу про шахрайство.

За два роки ТОВ "Стабіл" зібрало з інвесторів 17 млн грн. Хоча судові суперечки закінчилися на користь забудовника, власник компанії "Стабіл", російський громадянин Гринюк продає фірму і їде на батьківщину.

Інвестори, стурбовані зміною власника, дізналися, що колишній забудовник — банкрут. Статутний капітал компанії становив лише 23 тис. грн. Далі з'ясувалося, що кошти, внесені інвесторами, ТОВ "Стабіл" через генерального підрядника ТОВ "Укркоксохіммонтаж" виводило в офшорні компанії.

Щодо колишнього власника компанії "Стабіл" порушили кримінальну справу. В результаті СБУ розриває відносини з недобросовісним забудовником, шукає іншого і добудовує будинок. Безквартирні офіцери отримують житло, а інвестори залишаються без грошей.

За цим фактом у 2014 році колишні співробітники СБУ написали заяви на ім'я Генерального прокурора України про крадіжки квартир Ігорем Смешком, зазначивши, що в діях екс-глави відстежується склад злочину за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Ігор Смешко Гордон

Декларація кандидата в президенти Ігоря Смешка виглядає досить переконливо. Колишній глава Служби безпеки України тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою.

Політик є власником 14 земельних ділянок загальною площею понад 7 га, житлового будинку площею 406,6 кв. м у селі Музичі під Києвом, столичної квартири на 37,7 кв. м і 25% квартири загальною площею 317,5 кв. м у Києві.

Також Смешко вказав незавершене будівництво двох житлових будинків на 143,7 кв. м і 510 кв. м у селі Музичі Києво-Святошинського району. Має декларант і одне місце для паркування в столиці площею 16,3 кв. м.

До речі, в заяві колишніх СБУшників до генпрокурора України про шахрайство Смешка вказується, що будівництво дачних комплексів у селі Музичі було здійснене саме на кошти, отримані колишнім главою СБУ від афери з квартирами.

Його дружині Юлії належить земельна ділянка площею 551 кв. м (Фонтанка, Одеська область) і 8750 кв. м (Гореничі під Києвом), 25% квартири загальною площею 317,5 кв. м у Києві, квартира площею 127,8 кв. м у смт Кореїз (Ялта), нежитлове приміщення площею 140,3 кв. м у Києві, три місця для авто теж в столиці.

Ще сім'я Смешка користується базою відпочинку площею 2269,1 кв. м і землею площею 12 960 кв. м у селі Рибаківка Миколаївської області, які належить фірмі дружини ТОВ "Бізнес Консалтинг Центр".

Ігор Смешко з дружиною Юлією Гордон

На дружину Смешка записані три автомобілі: Lexus RX 350 2011 року випуску, Lexus ES 250, 2016 р. в., Nissan Almera, 2008 р. в.

Ігор Смешко є власником ТОВ "Лагуна", яке спеціалізується на готельному бізнесі. У 2017-му серед його доходів задекларовані: пенсія в розмірі 249,1 тис. грн, зарплата за сумісництвом — 12,5 тис. грн, відсотки — 94,9 тис. грн. До речі, в декларації не вказана доля американських рахунків Смешка.

Дохід дружини Юлії складався з доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) — 288,8 тис. грн і відсотків — 42,9 тис. грн. На банківських рахунках дружина Смешка зберігає $70,6 тис., 3,6 тис. євро і 5,5 тис. грн.

Зазначимо, що такі більш ніж чималі статки Смешко нажив на державній службі. У зв'язку з цим OBOZREVATEL закликає антикорупційні органи уважно вивчити сумнівний послужний список кандидата в президенти.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!